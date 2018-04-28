見證世紀之握 國際媒體也被感動

友善列印
中國時報

兩韓領導人文在寅與金正恩昨天的「世紀之握」，雖然破天荒全球直播，但當與一群國際媒體工作者共同見證此一歷史時刻，可聽到「喔」聲四起，有人在前一刻講著「好激動」，當握手那刻真的來臨時，聽到從韓國媒體區傳來的「拍手聲」，瞬間瀰漫溫暖。

從金正恩與文在寅在畫面上的微笑，加上兩人的幽默對答、互動，感受兩個曾經瀕臨戰爭邊緣的國家領袖回到人的真誠。

國際領袖見面握手十分稀鬆平常，如亞太經合會（APEC）時，主辦國領袖等著與各國領袖進場握手那一刻，在媒體區專注看著轉播的媒體們，不會有太多感觸。然而，文在寅與金正恩這一握，韓國媒體似乎感染了國際媒體，那一握，聽到「拍手」甚至看到韓國人感動哭泣，不誇張，現場也出現「喔」的聲音，就連外國人也都會被這一幕所感動。

韓媒不僅跟著哭，也會受到幽默互動而跟著笑。當金正恩提到「平壤涼麵」不算遠時，韓媒笑聲四起；當金正恩與文在寅調皮地來回跨越軍事分界線時，他們臉上堆滿笑容。

一名韓國記者就說，握手那一刻是感動的，是期待這峰會能夠有實質幫助。金正恩的一舉一動，臉上的笑容變化，都牽動很多國際媒體工作的心情。

轉播過程也多有趣聞，北韓媒體不知是否擔心自己拍不好被懲處，一名北韓攝影十分專業搶著好位置，不斷在關鍵時刻擋住全球緊盯的鏡頭，讓不少媒體在國際中心「哀嚎」。而金正恩只要看到攝影拍攝，就會忽然微笑，讓大家會心一笑。

金正恩與文在寅完全在鏡頭前零尷尬，金正恩的機智幽默令國際媒體驚艷。一位外媒記者如此形容，握手的那刻心中是感動，但也非常戲劇性，不是嗎？

(中國時報)

文金牽手跨界 1分鐘實現互訪 首爾廣場 掌聲如雷、民眾落淚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。