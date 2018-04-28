首爾廣場 掌聲如雷、民眾落淚

友善列印
中國時報
／綜合報導

南韓民眾對文金歷史性峰會瘋狂關注，見到金正恩破天荒跨過北緯38度線的畫面，有人激情鼓掌，有人感動到老淚縱橫，知名韓星也力挺峰會順利成功。

首爾市府在車水馬龍的首爾廣場，架設一座高2.5公尺、寬5.5公尺的大型LED螢幕轉播實況，吸引大批上班族和路人圍觀。當金正恩踏上南韓土地，與文在寅熱情握手擁抱，廣場上響起如雷掌聲，還有人感動落淚。來自北韓，自韓戰後就沒回過老家的73歲金姓老翁動容說，「我覺得心臟快停了，內心的激動言語無法形容，」他希望有朝一日能搭火車返鄉。

在兩韓邊界的坡州，上班族韓小姐周五早上向來都要開會，但昨天她黏在電視前見證歷史之握，感覺恍如隔世，「每件事都好不真實，同事們都很激動。」32歲的首爾金姓婦女告訴《韓國論壇報》，「在電視上聽到金正恩的聲音，感覺很怪。我一直知道有這個人，但這是頭一次感覺到他是真正的人，今天之前，我覺得他是卡通人物，聽他不談核武和戰爭，而提起冷麵之類的一般話題，真讓人耳目一新。」

月初曾前往北韓演出的老牌歌手趙容弼、白智英、平昌冬奧宣傳大使張根碩等大咖韓星，都紛紛在社群網站力挺峰會，並為兩韓打氣。女星孔孝真自拍影片上傳IG，「看過不少南北韓分裂的電影和影集，大多是雙方建立友好關係，最後卻遺憾分開，希望透過這次會談，讓南北韓的友善長久維持。」英俊男星鄭雨盛也以影片表達支持，「首腦峰會的口號是和平的新開始，時隔11年到來的民族和好契機，期待能越過停戰，以和平協定來延續，韓國加油！」

(中國時報)

見證世紀之握 國際媒體也被感動 文金聯手植松 期許「和平與繁榮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。