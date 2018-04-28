首爾廣場 掌聲如雷、民眾落淚

2018年04月28日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓民眾對文金歷史性峰會瘋狂關注，見到金正恩破天荒跨過北緯38度線的畫面，有人激情鼓掌，有人感動到老淚縱橫，知名韓星也力挺峰會順利成功。

首爾市府在車水馬龍的首爾廣場，架設一座高2.5公尺、寬5.5公尺的大型LED螢幕轉播實況，吸引大批上班族和路人圍觀。當金正恩踏上南韓土地，與文在寅熱情握手擁抱，廣場上響起如雷掌聲，還有人感動落淚。來自北韓，自韓戰後就沒回過老家的73歲金姓老翁動容說，「我覺得心臟快停了，內心的激動言語無法形容，」他希望有朝一日能搭火車返鄉。

在兩韓邊界的坡州，上班族韓小姐周五早上向來都要開會，但昨天她黏在電視前見證歷史之握，感覺恍如隔世，「每件事都好不真實，同事們都很激動。」32歲的首爾金姓婦女告訴《韓國論壇報》，「在電視上聽到金正恩的聲音，感覺很怪。我一直知道有這個人，但這是頭一次感覺到他是真正的人，今天之前，我覺得他是卡通人物，聽他不談核武和戰爭，而提起冷麵之類的一般話題，真讓人耳目一新。」

月初曾前往北韓演出的老牌歌手趙容弼、白智英、平昌冬奧宣傳大使張根碩等大咖韓星，都紛紛在社群網站力挺峰會，並為兩韓打氣。女星孔孝真自拍影片上傳IG，「看過不少南北韓分裂的電影和影集，大多是雙方建立友好關係，最後卻遺憾分開，希望透過這次會談，讓南北韓的友善長久維持。」英俊男星鄭雨盛也以影片表達支持，「首腦峰會的口號是和平的新開始，時隔11年到來的民族和好契機，期待能越過停戰，以和平協定來延續，韓國加油！」

(中國時報)