金自備廁所 簽名筆是兩德統一款

2018年04月28日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅27日在板門店會談，簽署終結韓戰的《板門店宣言》。儘管2人互動熱絡，但首度踏進南韓的金正恩抱持高度戒心，不但攜帶專屬流動廁所，也自備簽名的鋼筆。而且就座前由北韓人員檢查是否有爆裂物，並在座位周圍噴消毒劑，有媒體就分析，金正恩的危機意識很強，這些細節都流露出他沒有安全感。

曾在北韓護衛司令部工作的脫北者李尹鎬表示，北韓領導人在外絕對不會使用當地廁所，而會隨身攜帶一個私人「流動廁所」。他解釋，「因糞便含有關於領袖健康狀況的資訊，不可以留在外地」。

南韓媒體DailyNK報導，現任領導人金正恩也是如此。據傳無論是他的個人車，還是旅行用的小型或中型轎車，甚至是專門在山地或雪地行駛的特種車也都會安裝專屬廁所。文在寅與金正恩在「和平之家」的訪客登記簿上簽名留念，但是金正恩並未使用南韓準備的筆，而是用由胞妹金與正遞給他的鋼筆，使用前還先消毒。

此舉引起媒體關注，猜測這是為了避免留下指紋或DNA供南韓情治單位分析。《日經中文網》指出，有分析認為，金正恩此舉是擔心筆被下毒，希望安全方面萬無一失。值得注意的是，金正恩用的鋼筆係知名品牌「萬寶龍」，與1990年東、西德統一合併簽署文件時使用的筆同款，隱含統一的寓意。

(中國時報)