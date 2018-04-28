新聞透視－和解探戈 民共應借鑑文金會

2018年04月28日 04:10 中國時報 陳柏廷

昨日不只是兩韓領導人破冰會晤，亦是辜汪會談25周年；兩岸關係雖不同於兩韓關係，但「文金會」卻有諸多可借鑑之處。一方面蔡政府要懂得學習北韓領導人金正恩的柔軟身段；北京則要體認「以大事小」，參照韓國總統文在寅善意。雙方都須拋棄「玉碎」心態，兩岸和解才不會「起個大早，趕了晚集」。

儘管兩岸關係相比兩韓問題，存在許多不同之處，但「文金會」可以一笑泯恩仇，讓持續70年衝突半島戰雲消散，但是對照當前台海卻風雲湧。

坦白說，對蔡政府而言，最須學習的恐是金正恩柔軟身段。

金正恩變和平締造者

就在半年前，面對全球的高壓制裁，金正恩毫不客氣的以核試與飛彈作為反擊，是個十足「麻煩製造者」姿態；如今為實現兩韓和解，金正恩可隻身跨過停戰線，搖身一變成為「和平締造者」，前後反應「判若兩人」。

蔡向美傾斜受制於人

這種「能屈能伸」作法卻是蔡當局所缺乏的。

\ 兩岸政治僵局難解，民進黨當局一味拉高強硬姿態，無助於雙方關係解套，反而讓台灣深陷死胡同；因此如何巧妙轉換立場，找到民共對話的基礎，相信才是出路所在。

另外從「文金會」可以看出，與其兩韓局勢受人擺布，不如南北韓團結，讓自己成為執局者，這對民進黨當局在陸美台三角關係之中，總是執意向美國傾斜，致使台灣淪為陸美爭霸的棋子，處處受人擺布的「媳婦命」，也是值得蔡政府省思之處。真正將兩岸關係的前途，掌握在自己手裡。

至於北京當局，借鑑處就非金正恩過往霸氣姿態，而是文在寅為促成南北和談所釋出的巨大善意。兩岸政治經濟乃至軍事實力差距極大，面對北京當局，台灣本就容易產生「受壓迫」情緒，加上民進黨政府「推波助瀾」，更助長雙方隔閡情緒。

別起了大早卻趕晚集

雖然面對台獨勢力升溫，大陸必須祭出一些鐵腕手段，但要尋求兩岸的長治久安，大陸顯然更應該發揮「以大事小」的精神，對台灣甚至是民進黨政府多一點包容，給予台灣方面多一點時間與空間，才能真正地贏得台灣民心。

平心而論，兩岸互動應該早早拋棄「寧為玉碎不為瓦全」的對抗心態，就像跳探戈般，雙方有退有進；回顧辜汪會談、2015年的「馬習會」，兩岸惟有坦誠相向，才不至於讓兩岸和解「起了個大早，卻趕了個晚集」。

(中國時報)