蔡樂與對岸領導人見面

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中國時報
／綜合報導

南北韓領導人昨天展開會談，並發表共同聲明，將商定停止一切敵對行為。蔡英文總統表示，「只要沒有設政治前提，且在對等的原則下，相信沒有任何一個台灣的總統會拒絕，我們也樂於跟對岸領導人見面。」

行政院發言人徐國勇表示，兩韓經驗值得借鏡，也顯見恫嚇無助於兩岸關係，和平對話才能開展區域和平。徐國勇表示，區域和平穩定是每個區域國家都應該有的，兩韓互動經驗也顯見對話很重要，從這裡可以看出恫嚇無助兩岸和平、無助於兩岸關係，和平對話很重要，兩岸可以當做借鏡。

蔡總統昨天南下，啟動5加2產業創新系列行程，下午參訪漢翔航空工業公司後受訪，被問到有關兩韓會談及是否也期待兩岸領導人會面一事，蔡總統表示，「有助於維持兩岸和平跟穩定，我們都樂於來做。」

至於跟對岸領導人見面這件事，她表示，「只要沒有設政治前提，且在對等的原則下，相信沒有任何一個台灣的總統會拒絕，我們也樂於跟對岸領導人見面。」

蔡總統也說，兩韓情勢，國安團隊都有在密切關注，「我們作為區域的一員，我們是非常關注也是非常期待，在區域內每個份子，每個國家都能夠盡自己的責任，來維持區域的和平跟穩定」。

外交部晚間也發布新聞稿表示樂見兩韓領導人會談，盼有關各方持續透過對話，和平解決朝鮮半島問題。

(中國時報)

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