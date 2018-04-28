學者批綠急獨 拒九二共識

2018年04月28日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

「文金會」昨日同意結束戰爭狀態，為兩韓統一邁出一大步。對比同樣處於分裂狀態的兩岸，在馬政府時期兩岸間共存共榮，南韓政府甚至曾派人來台取經兩岸和談經驗，以作兩韓和解借鏡，但反觀當前兩岸關係非但沒前進，反而倒退，不禁令人唏噓。

兩岸學者指出，最大癥結點在於兩韓彼此都追求統一，但兩岸間民進黨政府不但拒統，還不斷推獨，以致兩岸關係惡化至這般田地。不過，學者也警告，朝鮮半島情勢緩解，將降低美對陸在處理北韓問題的依賴，美反會打台灣牌，將不利兩岸發展。

大陸外交部智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱指出，南北韓政府都主張統一、都承認同屬一個國家，這是兩岸關係和兩朝關係最根本的差異，反觀民進黨當局不願意承認九二共識，亦不承認一個中國。朝鮮半島無國家認同問題，只要雙方就爭議問題擱置，立刻就能坐下來和談，形勢即獲顯著改善，兩岸關係實際上比半島問題複雜許多。

郭憲綱並批評，美國因素介入台海，「美國不願看兩岸統一，這讓台獨勢力覺得有人撐腰。」他表示，過去國民黨執政時期還承認一中，現在民進黨開始搞台獨，導致兩岸就倒退。

淡江大學國際研究院院長王高成則稱，當前南北韓關係發展，值得民進黨政府借鏡。他認為兩岸關係在蔡政府上台後顯著倒退，大陸固然追求兩岸統一，但蔡英文政府卻連隱含同屬一中的九二共識都不接受，使得兩岸關係緊張；相反的，兩韓關係不論如何劍拔弩張下，都追求統一，這是兩岸之間最根本問題。

昨日大陸國台辦主任劉結一重申「九二共識」是兩岸關係基礎，但民進黨不承認「九二共識」，致兩會協商聯繫機制中斷。

(中國時報)