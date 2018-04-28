冷戰解構 板門店成和平舞台

「文金會」27日在板門店南韓一側的「和平之家」舉行。圖為板門店停戰村的南韓駐軍，面向北韓一方進行警戒。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

「文金會」27日在板門店南韓一側的「和平之家」舉行。板門店位於朝鮮半島38度線，為1953年聯合國軍與陸朝代表簽署《朝鮮停戰協定》的地方，也曾多次舉行兩韓軍事會談，它是朝鮮半島因戰爭而分裂最具象徵的地方，如同當年柏林圍牆被視為冷戰象徵一樣，而今板門店則成了南北韓領袖推動和平的舞台,也同時象徵著冷戰解構在朝鮮半島瓦解。

板門店之於南韓，就如同金門是台灣的前線一樣，原為北緯38度線一個叫板門里的寧靜小村，南北韓停戰談判期間，為了便於當時大陸軍隊代表找尋，在會議場所附近臨時用木板搭了一個酒館兼小雜貨鋪，並懸掛用漢字書寫的「板門店」作為標示，因此得名。板門店被列為「非軍事區」（DMZ），會談地點周邊800公尺則列入「共同警備區」（JSA）。

韓戰停戰後，兩韓在「共同警備區」內建起24座建築物。除了橫跨邊界的知名會議室「藍色小屋」，北方建有「板門閣」、「統一閣」，南側建了「自由之家」和「和平之家」，分別作為南北聯絡機構所在地和對話場所。板門店多次成為解決兩韓紛爭的緩衝區，見證著兩韓關係多年來的起伏，包括在1971年設置熱線電話。今年1月9日，兩韓代表也在和平之家磋商平昌冬奧的細節。

1976年8月18日，美軍士兵於板門店附近的共同警備區裡砍伐楊樹時，遭到北韓軍人攻擊，兩名美軍軍官被斧頭砍死。朝鮮半島局勢一度緊張。

共同警備區戒備森嚴，但板門店也成了韓方知名的觀光景點，吸引不少對韓戰歷史感興趣的遊客前往。板門店對遊客有嚴格規定，他們須隨旅行團才能進入，出發前亦須簽署生死狀，行程及衣著亦有規範。

(中國時報)

金自備廁所 簽名筆是兩德統一款

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