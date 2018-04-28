陸樂見朝鮮半島統一

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中國時報
林勁傑／綜合報導

針對昨日登場的「文金會」，大陸外交部表示，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，呼籲各界以此為契機，進一步開啟半島長治久安的新進程。大陸國關學者鄧聿文則稱，種種跡象顯示此次兩韓和談大陸角色不可或缺；大陸也樂見半島統一，畢竟統一的半島不會是北京的敵人。

大陸外交部發言人華春瑩指出，南北韓領導人跨越板門店軍事分界線握手會晤的歷史性時刻；陸方為雙方跨出這歷史性的一步鼓掌，讚賞其政治決斷和勇氣。

華春瑩更引用魯迅詩句，「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，來形容此次峰會，強調大陸期待以這次板門店歷史性會晤為契機，進一步開啟半島長治久安的新進程。

鄧聿文接受《美國之音》訪問時表示，前不久中共外交要角、中聯部部長宋濤率領藝術團赴北韓，金正恩見宋濤兩2、3次。簡而言之，北韓需聽取大陸意見。

鄧聿文此前認為，這次韓朝峰會，是2007年後韓朝之間的首次峰會。韓國有三個目標，包括半島無核化、兩國和平協議及緩和韓朝關係，而半島無核化是最重要的。他日前就預測兩國會發表聯合聲明，表明各自和解態度。

鄧聿文說，北韓態度會軟化，應是美國的軍事威脅和大陸的經濟制裁起了關鍵作用，但真正決定者是北京；畢竟陸朝貿易占北韓的90％。如果大陸不執行聯合國決議的話，聯合國決議對北韓不會起到什麼作用。

(中國時報)

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