菊坐鎮 綠委決挺政院版軍改

2018年04月28日 04:10 中國時報 楊孟立 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

立法院外交及國防委員會26日安排官員答詢軍人年改草案，國民黨立委強調「沒有精算，沒有軍改」。（本報資料照片）

民進黨立院黨團對於行政院軍人年金改革版本存有異議，總統府祕書長陳菊前往黨團大會坐鎮，並請託綠委支持政院版本，立委段宜康雖堅持投票表決，最後政院版仍過關，陳菊受訪時坦承，「鬆了一口氣」！

赴立院溝通 坦承鬆一口氣

因應國民黨在院會進行議事攻防，民進黨黨團大會昨天分早、午兩梯次召開。段宜康、李俊俋上午即針對俸率上限最高90％提出質疑，並要求下修；管碧玲、王定宇、陳明文、鍾佳濱等人則挺身發言支持政院版本。

段宜康接著站起身強調，自己還是堅持俸率最高80％，並要求投票。儘管黨團總召柯建銘以及陳明文勸阻，段仍堅持如果不投票，就從這個門走出去，走出去之後就不會再回來！黨團只好拿空白紙來給大家用不記名方式投票。

段嗆「總統要的自己來談」

據透露，段宜康當著陳菊的面前強硬表示，「這（政院版）是總統要的版本，應該要總統自己來溝通！」陳菊則是面色凝重，僅表明最後投票結果大家一起承擔。

陳菊在黨團大會後受訪表示，黨團對於最後的版本討論過程中有不同意見，但很高興大多數人都是同意支持行政院版本，一旦決定，對於民進黨內部團結很重要，也謝謝黨團支持。

陳菊也表示，以前在高雄比較單純，現在面臨的情況比較複雜，也見識到黨團有不同意見跟聲音，很久沒看到這樣子，但最後大多數人都支持政院版，「好加在！」

柯建銘受訪表示，黨團大會經過大家對於軍人年改的各種意見發言後，決定以無記名投票方式決定，最後支持行政院版本占多數，黨團也有共識能夠完成年金改革。

藍：沒精算報告就沒審查

對於民進黨團透過假投票決議支持政院版，國民黨團書記長李彥秀表示，無論內容是什麼，年改要順利完成，充分溝通是必要的，民進黨排公聽會不能只是過場，要拿出誠意溝通，才能找出大家「雖不滿意但可接受」的版本。

面對民進黨規畫5月7日要進入實質審查，力拚6月臨時會三讀，李彥秀質疑，精算報告在哪裡？沒有精算報告，就沒有理論基礎，現在的版本是怎麼變出來的，外界會質疑正當性，她重申，「沒有精算報告就沒有審查」。

李彥秀也表示，國民黨會提出自己的版本，整合後將盡快提出。外交國防委員會下周召委呂玉玲表示，將排定國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正報告軍人年改對退撫制度的衝擊，並安排兩場公聽會，希望納入更多外界聲音。

(中國時報)