綠輔選天王 蔡賴菊3巨頭今同台

2018年04月28日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／高雄報導 ／高雄報導

行政院新設二級機關「海洋委員會」今天掛牌運作，蔡英文總統、行政院長賴清德與總統府祕書長陳菊「三巨頭」也將同台，舉行揭牌儀式，黨政高層表示，這是民進黨最強的組合，以後將可常常見到三人同台的畫面。

此外，總統府祕書長陳菊昨天坐鎮立法院溝通軍改打下漂亮一戰，今天是履新後首度回娘家，算是「光榮逗鄧來」。

昨天晚間，陳菊忙完立院，火速南下高雄與總統會合，一整晚，總統不斷跟菊姐交頭接耳，說悄悄話，簡直就像無話不談的好姊妹；黨政高層說，「你看，這樣的畫面，就知道他們的交情有多好，彼此有多信任，未來蔡賴菊『三巨頭』合體的場面將會常常看到，因為，這將是民進黨默契最好、最強的組合。」

海洋委員會是第ㄧ個在高雄成立的中央部會，由前國立成功大學校長黃煌煇出任主任委員，國立中山大學行政副校長陳陽益、海巡署長李仲威出任政務副主委。海委會未來將統合台灣海洋資源的運用、保育與研究，其成立象徵台灣正式邁向海洋國家，因此海委會成立，對高雄人來說是一件大喜事。

蔡總統啟動一連兩天的5+2產業創新系列行程，今天將參加海洋委員會揭牌儀式，且與賴清德、陳菊同台，顯示民進黨政府對在高雄市成立的海委會，非常重視。

其中對陳菊來說更是意義非凡，陳菊在高雄市長任內通過此案，她帶著高雄人的期許北上擔任新職，陳菊上任後，首要任務就是赴立法院拜會民進黨團溝通軍改。

陳菊昨天赴黨團，特別列席民進黨立法院黨團大會，對於黨團投票決議支持行政院版軍改修法版本，陳菊處女秀圓滿完成任務。

昨晚，陳菊趕到高雄，與總統共進晚餐，代理市長許立明、副市長史哲、新聞局長張家興等高雄市府團隊全部會合，總統看到陳菊來，份外高興，兩人一起跟媒體寒暄，總統一直跟在菊姐身後，彷彿成了「女隨扈」，顯得相當開心的總統還說，「因為我是她的聯絡人」。

(中國時報)