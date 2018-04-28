小英盼5＋2讓台灣經濟登大人

2018年04月28日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 郭韋綺 ／台南、高雄報導 ／台南、高雄報導

蔡英文總統昨天南下台南、高雄，啟動5+2產業創新系列行程，第一站參訪亞洲航空公司。總統致詞表示，5+2計畫是透過系統性整合既有及新產業創新，帶動整體的產業及經濟結構轉型，讓台灣經濟真的能夠「登（轉）大人」。

對於媒體追問，最近共機擾台，選擇國防產業當做起點，是否有什麼特殊意義或宣示的意味？蔡總統說，倒是沒有！她希望下個世代產業能在台南、高雄，這種傳統上大家覺得產業面比較弱的地方，讓這些地方的民眾對未來產業發展有更好的期待，也希望這些產業政策能給中南部年輕人更多且優質的生涯選擇。

總統啟動2天1夜的5加2產業創新系列行程，首日重點國防產業，赴台南、高雄，參訪亞洲航空公司、晟田工業公司、漢翔航空工業公司；府方高層透露，目前規畫5場系列的產業創新行程。

總統在亞洲航空致詞時強調，亞洲航空所有同仁努力，更是為了要籌建台灣新一代航空維修的能量，不只是要透過國內市場站穩腳步，更要打「國際盃」，爭取更大的國際市場。

為第一天行程總結，總統說，航太產業在國機國造政策的拉引之下，已經走向更高質、更智慧化的生產進程，她相信，將來在國機國造或航太產業發展，都有很大空間。

總統強調，在一連串的產業與政策努力，創造很多優質的工作給年輕人，國家中山科學研究院看到新加入的2000個工程師，亞航有200位年輕人加入，維修方面還有很多空間，相信將來有更多年輕人會加入。

執政將滿2年，蔡總統說，5加2產業創新已經看出初步成果，符合區域平衡的政策目標，希望在這些政策引導下，台灣發展可以更平衡。

(中國時報)