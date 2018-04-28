新聞透視－發揮桶箍本色 花媽立首功

2018年04月28日 04:10 中國時報 楊孟立

年金改革進入倒數關頭，面對黨內鷹派立委蠢蠢欲動，要對政院版軍人年金改革再砍一刀，被稱為民進黨「桶箍」的總統府祕書長陳菊一出手，就讓政院版本獲得黨團背書，堪稱完美救援。

猶記得去年去年第一波公教年金改革，以段宜康為首的鷹派立委，在最後關頭大翻案，強推「18％兩年歸零、所得替代率10年降至60％」的「殘酷版本」，狠打年改會的臉，也等於打了蔡英文總統的臉。

這一次的軍人年改，段宜康又針對最高俸率90％提出質疑，如果再讓段版過關，再次打臉還不打緊，更會讓蔡總統背上「失信於民」的黑鍋，挑起反年改民眾的更加悲憤的情緒，對於現今民調低迷的蔡總統，宛如火上加油，將再重創其聲望。也因此，在這關鍵時刻特別需要黨內大姊大陳菊的出馬，發揮「桶箍」本色，把大家箍在一起。

儘管最後段宜康還是撂了狠話，走到了假投票這一步，但陳菊也算是有備而來，老早就先致電反彈政院版本的綠委「溝通協調」，也因此摸清了反彈者的斤兩，才會不用多說什麼場面話，大方進入表決。

其實，從陳菊踏入會議室一一與綠委握手致意，熱絡場面氣氛，大家心裡就已經有底，最後政院版輕騎過關，並不出人意料之外，陳菊則不負蔡總統所託，扮演好輔佐總統的角色。

然而，正如陳菊自己所言，她還是一個輔佐總統的幕僚長角色；而過往穿梭在行政院與立法院之間的多半是行政院祕書長或是執政黨的祕書長，堂堂總統府祕書長來到立法院溝通協調，難免讓人覺得不倫不類，甚至不符體制。

另一方面，想必陳菊自己也感受到，台北政壇的複雜不是單純的高雄可以比擬，這一次登場救援雖稱得上完美，但往後的每一道關卡，會不會一點一滴耗損南霸天多年累積起來的政治能量？

不要忘了行政院長賴清德當初被捧為「賴神」上任，不到幾個月的時間就因為「功德說」破功，聲望創下從政以來低點；花媽發功，用在刀口就好！

(中國時報)