江惠民司法3箭 捍衛檢察官

2018年04月28日 04:10 中國時報 蕭承訓 、 張孝義 、 陳志賢 、 王己由 ／專訪 ／專訪

江惠民小檔案

立法院27日院會進行最高檢察署檢察總長人事同意權投票，立委們進入議場內陸續圈票與投票。開票結果，同意票84張，不同意票1張，無效票2張，江惠民順利過關。（姚志平攝）

「政治人物不應該濫用司法進行訴訟，也不應對個案的評價動輒以司法迫害等不實批評，為廉價的辯解，甚而對不滿意的檢察官或法官為惡意的詆毀，這些或許有助個人政治力盤算，但都嚴重傷害我們司法」這是新任檢察總長江惠民在司改總結會議上發言，外界期許檢方辦案不分藍綠，江接受本報專訪時強調，基層檢察官辦案常會受到妨害司法公正的干擾，他贊成增訂妨害司法公正罪。

江惠民指出，據他了解，法務部正規畫修法，這對於司法公信力、以及民眾信任度的提升，應有所助益。談到未來工作規畫，他以「凝具檢察共識，建立人權信念，落實司法改革」做為最重要三項工作，以下是專訪內容。

辦案團體戰 為人權把關

問：偵辦案件如何發揮功能、提高定罪率？

答：我認為團隊辦案是工作重點，透過此方式，正確性會提高，且要建立一開始發動偵查就是團隊辦案，而不是等到最後要結案，才發現哪些證據不足、哪些法律見解有問題。甚至可由其他檢察官扮演「反對方」來挑剔案件事證的不足，互相思辨讓案件思考更完整，起訴後到法院審判時，也比較能得到法官支持，更不容易被外界詬病。

問：檢察官工作中建立人權信念，具體計畫是什麼？

答：計畫未來從偵辦案件中，透過案例、講習等方式，把人權概念帶給全體檢察官，案件偵辦中或結案時的起訴、不起訴之間，如果包含人權概念就會比較嚴謹。

冤錯案平反 建智庫因應

問：對於冤錯案有何看法？

答：冤錯案件的平反是最近世界潮流，我上任後將朝建立智庫方式，全面落實檢察官鑑識認知的提昇與法律意見的統一。

此外，新科技可將過去無法鑑識或鑑識錯誤的事證補正，我會協同法務部提升鑑識能力，提供檢察官更充足的辦案資源。

另外，邀請學者協助建立智庫，就鑑識知識認知上的增進及法律意見的統一進行研討，將研究結果回饋給一、二審檢察官作為辦案時思考。

沒了特偵組 避免爭案子

問：特偵組被裁撤，檢察總長豈不成為無牙老虎

答：我認為回歸常態利多於弊，畢竟案件不必集中特偵組偵辦，也可避免與一、二審間職權行使上的扞格，例如不起訴處分的再議問題，也消除「爭案子」的爭議，能提供一審檢察長培養人才的空間。

問：司改國是會議決議研修妨害司法公正罪，對檢察系統有幫助嗎？

答：我記得建議案增訂妨害司法公正罪，規範棄保潛逃、干擾報復證人或被害人、妨害司法調查罪、藐視法庭罪、湮滅刑事證據罪等5種犯罪，這對司法公信力及提升民眾信任度有所助益。

(中國時報)