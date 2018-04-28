劍青籲重視基層過勞

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中國時報
／台北報導

立法院同意江惠民出任檢察總長，即將在5月7日卸任的總長顏大和對江惠民表達恭喜，基層檢察官的「劍青檢改」除祝賀外，也期盼新總長貼近基層；檢改會發起人之一，法務部參事陳瑞仁則提醒江惠民加強最高檢察署公訴功能，補充論述能力。

顏大和目前也是檢察官協會理事長，他得知江惠民獲立院通過且得票率創新高的消息，笑著表示「恭喜他」，至於對接棒者的期許，顏說，江檢察官有豐富經驗，應該知道要怎麼做。

陳瑞仁提醒江惠民，未來推動大法庭制，最高法院言詞辯論的機會增加，最高檢察署必須設立公訴組，但是以最高檢的人力，以及檢察官執行公訴的論述能力，有必要預先檢視。陳瑞仁建議，可以考慮由一、二審檢察署的公訴組中，借調論述能力強的年輕檢察官來補強。

劍青檢改期盼新總長貼近基層，積極解決實務問題。劍青檢改表示，希望新總長能發揮實質領導功能，正視一審案件過度負荷、嚴重影響辦案能量之現況。也請以最高檢的高度與職權，積極對一、二審人力合理分配，讓檢察機關整體提升辦案效能，有效回應人民對於正義的需求。

民間司改會執行長陳雨凡律師表示，江惠民在立法院接受立委資格審查詢問時，他的回答趨於保守，希望他就任檢察總長後可以進行相關改革，才不辜負檢察官們及社會的期待。

(中國時報)

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