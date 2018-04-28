新聞透視－提升檢察官高度 勿淪政治打手

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中國時報

立法院昨日行使同意權，檢察總長被提名人江惠民，獲高票通過，將成為檢察界新龍頭。勇於認事的江惠民，對未來迅速提出工作藍圖，其中人權概念固然要成為檢察官工作信念，但如何提升檢察官的「高度」，避免淪為政治工具和打手，才能符合全民期盼。

檢察官在我國刑事訴訟制度中，擔當的是「原告」角色，也就是替國家負責偵查、訴追犯罪，依法偵查是獨立、不受干涉。

但弔詭的是，一般民眾往往覺得檢察官權力很大，原因在於檢察官雖定位為「國家公益代表人」，對被告有利或不利的證據都要調查，但實務的角色扮演上，卻很難真正做到。因為原告和被告是對立角色；在原告可以起訴被告情況下，檢察官的權力相對被告，侵害力就很強大。

江惠民將人權意識，當成上任後重點工作目標，值得期許和稱讚，因為這是督促檢察官要本諸人權，勿枉勿縱。如前所述，要去除民眾檢察官權力很大的認知，卻是不容忽視的人權課題。

當前實務，不時發生矚目案件被告在法庭上的答辯，動輒引發檢察機關傾全檢察署之力，在庭外發新聞稿去攻擊、批判。被告依法本就有答辯權，也有不說話的緘默權利，這是法律所賦予，身為原告和被告對等角色的檢察官，只應該在法庭內攻防。

法庭、偵查庭外，以機關名義回擊被告，不啻是「訴外裁判」；情緒性的言辭，猶如市井小民難登大雅之堂的行徑，若涉及政治性案件，更易給民眾不當的連想。

提升並維持檢察官的高度，是新總長必要的認知，任何訴訟事項訴諸證據、回歸法庭，才能祛除司法為政治服務的認知、才能維持司法中立性。未來的司改工作，千緯萬端，絲毫不容鬆懈，江惠民還有很長的路要走。

(中國時報)

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