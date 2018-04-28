一二審輪調衝突 卡在資源不足

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中國時報
／台北報導

檢察體系「一二審輪調歷練制度」，法務部擬訂要點，卻引發一二審檢察官嚴重對立，嚴重影響檢察官團隊士氣，即將接掌檢察系統龍頭的江惠民表示，他願意協助法務部推動這個政策，但強調此問題核心是一審人力及辦案資源不足，應積極改善一審辦案環境，才是正本清源之道。

在司法體系長達37年的江惠民說，法務部訂出輪調辦法，基層檢察官不滿意，質疑為何二審檢察官變成「萬年二審」？他認為輪調議題為何會被提出來？到底檢察官交流的目的為何？當一審人力及辦案資源是足夠的，一審就不會要求二審提供人力及歷練交流點，因此改善一審辦案環境，才能真正解決問題。

他說，辦法才剛出來，尚未付諸施行還要透過一段時間施行後再來檢討。如果一二審雙方只是一昧的反對或抗拒，他擔心這會造成一二審對立，雙方應以包容、和諧來看待問題，找出最佳解決方案。

對於一些剛升二審，有辦案熱忱的檢察官，或曾任一審檢肅黑金組，有很強辦案能力，如願再回一審，可偵辦黑金案件，帶領年輕檢察官學習，是有經驗傳承的作用。但這還是要先徵詢他們意願，否則他們回地檢，一審主任及檢察長有沒有辦法領導他，這都是要思考解決的現實問題，需再集思廣義。

他不諱言，輪調制度屬於檢察行政，非總長職權，但他願意擔任一二審及法務部之間溝通的橋梁，反映實際問題狀況，藉以提振士氣。

(中國時報)

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