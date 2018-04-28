適法有疑慮 教長表態拔管

2018年04月28日 04:10 中國時報 簡立欣 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

27日台大自主聯盟販賣挺管潮T，管中閔（中）現身打氣。（台大自主聯盟提供）

深夜髮夾彎！台大校長人事案昨日晚間由教育部常務次長林騰蛟宣布，由於台大遴委會委員和被推薦人有「經濟法律上重大利益未迴避」的適法疑慮，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段，台大校長當選人管中閔仍未被排除資格；不料，政院高層不滿意林騰蛟說法，多位記者晚上近11點致電教育部長吳茂昆，他明確表示，應該由台大遴委會去認定管中閔違法，亦即教育部不發管之聘書。

管義務律師 會奮戰到底

針對吳茂昆明確要求台大拔管說法，管中閔與台大迄截稿沒有公開回應，管中閔昨晚還到小巨蛋欣賞張學友演唱會。管的義務律師團則發表發書面聲明，批教育部欲加之罪何患無辭，會為大學自治會奮戰到底。

律師團聲明指出，一如先前所料，教育部終於做出踐踏大學自治，無法無天的駁回聘任決定，綜觀新聞稿及其附件之內容，僅能以「欲加之罪，何患無辭」8字形容。其任性妄為，濫權瀆職之程度，令人瞠目結舌，不能置信。

教部指管違背學術誠信

台大校長人事案燒了4個月，林騰蛟代部長出席記者會說明，教育部檢視此次台大遴選過程，台大遴委會委員和被推薦人有「經濟法律上重大利益未迴避」的適法疑慮，台大亦未善盡幕僚單位應有的責任，進而對其他被推薦人形成偏頗和不公平競爭，另又出現明顯違背學術誠信規範的情況。

林騰蛟表示，如果管中閔要繼續選，台灣大副董蔡明興要迴避，但要如何迴避，是否要蔡明興退出？林騰蛟則說「遴選委員會自己決定」。

至於一定會被相提並論的陽明大學，同樣也是校長候選人和遴選委員有獨董和董事的關係，林騰蛟強調，陽明大學是已經選出當選人，也報教育部核聘之後才發現問題，教育部在核聘之前並不知曉，陽明大學校長郭旭崧是否需要請假迴避？林騰蛟說：「不需要，因為已經聘任。」

至於管中閔赴大陸兼職問題，林騰蛟表示，「目前並沒有發現管中閔兼職兼課有違反重大行政的部分。」但檢調單位也在查證當中，未來如果有發現違法，教育部也會依法做後續處理。

回資格初審 王汎森不玩

但晚間傳出政院高層不滿意林騰蛟說法，甚至要求某特定媒體改稿，多位記者晚上將近11點致電吳茂昆，吳茂昆明確表示，管中閔有適法性問題，但是這個問題必須回到台大遴委會，讓台大遴委會去認定，「這也就彰顯大學自治。」，意指管中閔已不適任台大校長。

而教育部的決定，等於是要求管之外的另外7位候選人回到校長候選人推薦資格初審階段，據指出，中研院副院長王汎森已無意再選，台大電機系教授吳瑞北則樂於為台大服務。

(中國時報)