違法事證明確 藍委促吳茂昆下台

2018年04月28日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

教育部長吳茂昆上任以來爭議不斷，國民黨立法院黨團舉行記者會指出，吳尚未就任就被爆於擔任東華大學校長期間溢領獎助金、赴大陸中國科學院擔任顧問，甚至在擔任校長期間赴美設立公司，擅自將屬於東華大學的專利權申請為該美國公司之專利，違法事證明確，應該兌現承諾立即下台。

曾任美國執業律師的藍委蔣萬安表示，吳茂昆2012年2月至2016年1月間擔任東華大學校長，卻於2015年8月在美國成立師沛恩公司，並為該公司之「成員」(member)。依據美國加州法律，有限責任公司（LLC）之成員即為「股東」，因此吳茂昆已明顯違反《公務員服務法》第13條，不得經營商業或投機事業之規定。

蔣萬安並說，吳茂昆2015年9月2日將東華大學之專利權（申請號：TW104107161）以美國公司名義申請國際專利（PCT），進而申請包括美國、日本、中國大陸、歐盟等各國專利，對此東華大學明確表示「校方不知情」，吳茂昆4月23日聲明「如果專利申請到了，這個專利的成果，是一定要再回到學校的」。

然而吳茂昆不僅未依實務上慣例，在遞交PCT申請書同時寫明專利受讓人為東華大學，甚至另外簽署一份「專利轉讓書」，將該專利權轉讓給其所設立的美國公司，戳破「申請到的專利將移轉回校方」的說法。

另外，蔣萬安也提到，吳茂昆日前辯稱他以美國公司名義於2015年9月所申請的國際專利及之後於2017年7月申請的美國專利，為綬草專利2.0版，非屬東華大學所有。但調閱相關文件發現，該綬草專利2.0版在台灣的專利權人為東華大學，且該專利是吳茂昆擔任校長時所申請。

藍委江啟臣指出，吳茂昆任中研院物理所所長時，與國內鋰科公司合作開發一款鋰電池。之後雙方共同將鋰電合作技術在台灣申請專利，聲請人為中研院與鋰科科技。但2011年8月，同樣的鋰電合作技術至大陸申請專利，但聲請人卻沒有中研院。江啟臣質疑，中研院在大陸申請專利已有數百件，為何這件不掛？其中有何利益糾葛，吳茂昆必須說清楚講明白。

(中國時報)