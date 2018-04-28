違法事證明確 藍委促吳茂昆下台

國民黨立委蔣萬安（左二起）、柯志恩、王育敏、陳宜民、江啟臣等人27日舉行「教育部長吳茂昆違法侵權，請兌現承諾下台」記者會，抨擊吳茂昆在擔任東華大學校長時，擅將東華大學之專利以私人公司名義申請他國專利，並移至公司名下，應立即下台。（姚志平攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

教育部長吳茂昆上任以來爭議不斷，國民黨立法院黨團舉行記者會指出，吳尚未就任就被爆於擔任東華大學校長期間溢領獎助金、赴大陸中國科學院擔任顧問，甚至在擔任校長期間赴美設立公司，擅自將屬於東華大學的專利權申請為該美國公司之專利，違法事證明確，應該兌現承諾立即下台。

曾任美國執業律師的藍委蔣萬安表示，吳茂昆2012年2月至2016年1月間擔任東華大學校長，卻於2015年8月在美國成立師沛恩公司，並為該公司之「成員」(member)。依據美國加州法律，有限責任公司（LLC）之成員即為「股東」，因此吳茂昆已明顯違反《公務員服務法》第13條，不得經營商業或投機事業之規定。

蔣萬安並說，吳茂昆2015年9月2日將東華大學之專利權（申請號：TW104107161）以美國公司名義申請國際專利（PCT），進而申請包括美國、日本、中國大陸、歐盟等各國專利，對此東華大學明確表示「校方不知情」，吳茂昆4月23日聲明「如果專利申請到了，這個專利的成果，是一定要再回到學校的」。

然而吳茂昆不僅未依實務上慣例，在遞交PCT申請書同時寫明專利受讓人為東華大學，甚至另外簽署一份「專利轉讓書」，將該專利權轉讓給其所設立的美國公司，戳破「申請到的專利將移轉回校方」的說法。

另外，蔣萬安也提到，吳茂昆日前辯稱他以美國公司名義於2015年9月所申請的國際專利及之後於2017年7月申請的美國專利，為綬草專利2.0版，非屬東華大學所有。但調閱相關文件發現，該綬草專利2.0版在台灣的專利權人為東華大學，且該專利是吳茂昆擔任校長時所申請。

藍委江啟臣指出，吳茂昆任中研院物理所所長時，與國內鋰科公司合作開發一款鋰電池。之後雙方共同將鋰電合作技術在台灣申請專利，聲請人為中研院與鋰科科技。但2011年8月，同樣的鋰電合作技術至大陸申請專利，但聲請人卻沒有中研院。江啟臣質疑，中研院在大陸申請專利已有數百件，為何這件不掛？其中有何利益糾葛，吳茂昆必須說清楚講明白。

(中國時報)

適法有疑慮 教長表態拔管 師沛恩涉侵權 外界質疑學生頂罪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。