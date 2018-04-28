師沛恩涉侵權 外界質疑學生頂罪

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中國時報
／花蓮報導

教育部長吳茂昆在東華大學校長任內輔導學生成立的台灣師沛恩公司被爆侵犯專利，26日東華舉行專利委員會，據了解，發明學生認為，萃取技術非專利範圍、坦承赴美申請專利未向學校報備。外界質疑學生是為吳頂罪，東華大學回應，侵權內容仍待商議，會議決議將擇期公佈。

吳茂昆擔任東華大學校長期間輔導成立的「台灣師沛恩公司」，疑似使用吳茂昆與其他發明人共同研發出綬草專利字號販售產品，由於專利並未技轉給師沛恩公司，外界質疑恐有侵權疑慮，東華大學舉行專利及技術移轉權益委員會，邀請發明學生說明。

據指出，發明學生認為萃取技術並非專利範圍內，也坦承知情赴美開設公司，且赴美申請專利未向學校報備，是否侵犯校內專利？仍待專利人士商議，會請學生簽署契約書或切結書，待取得美國專利後，轉讓給東華大學。

對於發明學生使用專利部分，東華大學則表示，後續若要求償或提告，校方須負起舉證責任，但因是東華學生，校方提告意願不高，至於使用專利字號銷售產品部分，發明學生承諾會撤銷字號。

截稿前致電研發處長翁若敏並未接通，東華大學指出，專技委員會開會出席名單包括研發處長翁若敏、7名委員、1名組長及兩位發明人學生謝蕙雯及史閎元，現任校長趙涵捷並未參與，會議記錄會擇期公布。

(中國時報)

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