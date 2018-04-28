新聞透視－踐踏大學自主 還罔顧法治

2018年04月28日 04:10 中國時報 簡立欣

教育部還是「拔管」了！而且是次長當著全國媒體的面宣布之後，部長居然又否認。雖然立委早就預告「劇本已寫好」，但一旦真的發生，仍令人感到遺憾，做為教育部門卻帶頭踐踏大學自主，歷史會記住這一天。

依教育部次長林騰蛟的說明版本，管中閔因為有適法性問題，必須被放到初審階段重新審查，萬一台大遴委會認定管中閔無違法事項，管中閔仍然可以當選。

不過教育部附上的附件二，卻皆是跨部會諮詢小組「不發聘管中閔」的意見，很多媒體以為教育部「拔管」了。

不料，這條新聞經過眾家媒體報導之後，政院高層卻因此「不高興」了，認為教育部傳達的意思錯誤，致電特定媒體要改稿。晚上將近11點，媒體於是聯合致電未出面的教育部長吳茂昆。

吳茂昆表示，附件二說得很清楚，管中閔有重大學術誠信問題，又有獨董利益未迴避等問題，因此教育部希望台大遴委會仔細審查；記者追問，如果台大遴委會仍然認定管中閔資格沒有問題呢？吳茂昆說：「那就不行啊！」還表示，這就是大學自治，大學自己要有嚴格的標準；講白了，教育部想拔管，但不要自己拔，要藉台大遴委會之手。

問題是，根據台大的遴選辦法，蔡明興根本不須迴避，台大已經講了N次，蔡明興和管中閔的身分不在排除範圍，即配偶、三親等及學位論文指導之師生關係，用這個理由卡管看似合理，但細看遴選辦法，卻是十分薄弱，一點都站不住腳。

事實上，教育部這樣的結論，今年1月時就足以提出，為何還要浪費台大師生3個月時間？即便回到資格初審階段，若大部分候選人和遴選委員萬一不玩了怎麼辦？教育部的鋸箭法，只是把問題愈搞愈大，繼續凌遲台大。

從課綱文白比例髮夾彎，到台大校長人事案拖了4個月，再到府院高層居然可以3小時把自己聲明又吞下去，教育部不只踐踏大學自主，也踐踏法治，歷史會記住這一切！

(中國時報)