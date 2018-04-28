習莫會連6場 陸印關係升溫

2018年04月28日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸國家主席習近平與印度總理莫迪今將在武漢東湖賓館舉行會談；該賓館風景秀麗，過去大陸前領導人毛澤東曾造訪此地40多次。（摘自網路）

印度總理莫迪昨飛抵湖北武漢，27、28日兩天安排與大陸國家主席習近平進行6輪非正式會晤。雙方可望討論重大雙邊和國際議題，包括反恐、邊界及敏感的達賴議題。習近平昨日表示，要從戰略上把握陸印關係大局，願與印方建立更加緊密的發展夥伴關係。

習盼像長江恆河奔流

莫迪專機於昨日凌晨零時13分降落武漢天河機場，湖北副省長童道馳代表迎接；按規畫，莫迪將與習近平展開6輪非正式會晤。昨日行程，「習莫會」下午在湖北省博物館率先登場；接著「1+6」會晤在東湖岸邊鄂省迎賓館舉行；晚宴則是另一次會談。

新華社報導，習近平昨先陪同莫迪赴湖北省博館參觀精品文物展。除呼籲兩國加強文化交流，習近平強調，要從戰略上把握陸印關係大局，確保兩國關係始終沿著正確方向前進。

習近平還稱，要使兩國友好關係不斷加強，像長江和恆河一樣奔流不息，永遠向前。陸方願同印方一道，建立更加緊密發展夥伴關係，帶動兩國各領域交流合作全面進步。

莫願意偕陸攜手努力

莫迪則稱，這次會晤具有歷史性意義。印陸保持頻繁高層交往和戰略溝通，有利於增進相互了解，深化合作，符合兩國和本地區發展繁榮的共同利益。印方願同陸方為此共同努力。

此次「習莫會」不只讓陸印關係止跌回升，雙方會談議題還將討論重大雙邊和國際議題；外界預料，包括核供應國組織、反恐、邊界問題、貿易投資、達賴喇嘛都將給出解決方案。

據了解，習莫6輪非正式會晤，包括一對一個別不帶助理、不做記錄、不預設議題，只有翻譯各一陪同會晤。此外，由兩領導人各自率同6人代表團進行至少兩輪會談。會晤前並在東湖畔散步、乘船遊覽。

值得一提的是，這是莫迪2014年上任以來第4次大陸行，前3次是2015年正式訪問、2016年參加二十國集團領導人會議、2017年9月廈門出席金磚國家領導人會議。

對此次「習莫會」地點選在武漢，習近平昨向莫迪指出，很「開心」可以在春天會晤莫迪，因為春天被認為是相會的吉時；選擇武漢是因為莫迪未來過；不過，莫迪回稱，在成為印度總理前，他曾在修業旅程中到過武漢。

(中國時報)