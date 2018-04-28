新聞透視—穩住印度象 陸劍指美台

4月27日，大陸國家主席習近平（右）和印度總理莫迪在湖北省博物館參觀精品文物展。（新華社）

友善列印
中國時報

印度總理莫迪飛抵武漢，這場「習莫會」雖來得意外，但卻給北京提供不可多得的戰略機會；一方面莫迪積極訪陸，兩國關係迅速回溫，另一方面陸日關係迎來破冰。在穩住陸日、陸印關係後，加上兩韓態勢趨好，北京便可騰出手劍指東（台海）南（南海），好好對付美台，台灣恐將首當其衝。

在歷經73天的洞朗對峙事件後，去年陸印關係一度跌到谷底，而這場「習莫會」雖來得意外，對北京來說，不只意味陸印關係止跌回升，更重要的是，為北京免去兩線作戰的戰略機遇。

平心而論，莫迪搶在6月上合組織會議前會見大陸國家主席習近平，對雙方而言是各取所需。對莫迪政府來說，明年印度將舉行全國大選，莫迪除要避免重大戰略衝突，更要藉印陸關係回溫，來為自己的選舉拉抬造勢。

趁此機會改善與印度的關係，一方面有助大陸推動一帶一路倡議布局，畢竟一帶一路要騰飛，缺少不了印度象在其背後助力；另一方面，穩住大陸西南後方的印度，就意味著穩住了大陸的後門。

在陸印關係回溫之際，陸日關係也積極回暖。大陸總理李克強今年5月也將藉陸日韓三國首腦會議機會，前往日本東京訪問，可望與日本首相安倍晉三舉行「李安會」，近一步鞏固陸日關係。

事實上，過去幾年有不少大陸學者呼籲應該打好印日兩國關係，提及所謂「日中印」三國連線的戰略機會，如今陸日關係回暖，「習莫會」讓兩國關係急速加溫，加上當前兩韓實現和解態勢，讓上述戰略契機乍然浮現。

對北京來說，只要穩住東北方的日本，以及西南方的印度後，毫無疑問地將可以騰出手劍指東南；特別是當前陸美貿易戰打得火熱，台美又因《台旅法》升溫，助推台獨勢力的當下，這場「習莫會」可謂發揮臨門一腳的效用。只是對台灣而言，顯然並非好事，大陸集中出拳的當下，台灣必然首當其衝。

(中國時報)

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