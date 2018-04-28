東湖賓館 毛澤東曾造訪48次

2018年04月28日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

印度總理莫迪訪陸，印媒喻為堪比1988年拉吉夫·甘地會晤鄧小平的破冰之旅。值得一提的是，會晤地點之一湖北武漢東湖賓館，大陸前領導人毛澤東曾造訪48次，因此，素有「湖北中南海」之稱。大陸國關學者更直言，此次「習莫會」，堪稱「超常規的安排」。

按行程規畫，莫迪與大陸國家主席習近平將進行6輪會晤；對於此次會晤，外界普遍視為陸印關係回溫的跡象；更有印度媒體把此次「習莫會」比擬1988年拉吉夫·甘地會晤鄧小平的歷史會晤，重要性不言可喻。

據了解，1988年，時任總理拉吉夫·甘地的破冰之旅及他與大陸前領導人鄧小平意義深遠的會談，為1962年陸印戰爭後的對話，創立了新的基調。習近平與莫迪在武漢的對話，旨在為未來15年的雙邊關係構建一種新模式。

印度官員透露，在與少數官員和助手在風景如畫的地點舉行的「非正式會晤」上，兩位領導人計畫用數小時來交換他們對全球和國內局勢的看法，並探討解決邊界爭端等有爭議的問題。

復旦大學國際問題研究院研究員、南亞研究中心副主任林民旺認為，此次會晤是自1988年時任印度總理拉吉夫·甘地訪陸實現陸印兩國關係正常化以來，陸印領導人舉行的第一次非正式會晤，「是一次超常規的安排」。

此外，今日會晤地點之一的東湖賓館，由於風景秀麗，毛澤東曾把東湖賓館比喻為「白雲黃鶴的地方」；從1953年至1974年間，共下榻48次，是北京中南海之外，毛澤東居住次數最多、時間最長的地方，因而有「湖北中南海」之稱。

針對此次「習莫會」，印媒普遍樂觀以對，更以「喜馬拉雅山終於融冰」形容；不過英國《金融時報》引用印度專家阿布吉特‧辛格的話說，因為明年印度就將舉行全國大選，莫迪必須避免任何重大的戰略衝突。

(中國時報)