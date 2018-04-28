兩岸交流開啟劉主張輔模式

2018年04月28日 04:10 中國時報 徐維遠 ／北京報導 ／北京報導

前國台辦主任張志軍出任海協會長，大陸涉台人士表示，台灣陸委會和學者對張志軍存有偏見、認為沒有達到台灣方面應有的期望，在任後期階段對兩岸關係有反向作用，上述認知與大陸內部理解有很大差距；張志軍任海協會長，意味大陸認同他在任內對促進兩岸交流做出重大貢獻，北京高層也對張在擔任國台辦主任期間充分肯定，大陸未來「以劉（結一）為主、以張（志軍）為輔」的兩岸交流窗口已正式建立。

前國台辦主任、現任大陸全國人大外事委員會副主任張志軍27日在海協會第4屆理事會第一次會議被推舉為大陸海協會新一任會長。事實上，這與台灣兩岸界、蔡政府內部甚至台商圈先前的判斷完全不同，原以為張出任人大外事副主委後將忙於制定對台法制工作，因而不會擔任海協會長如此需要站在第一線服務台商台胞的職務。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，張志軍出任海協會長是出於北京對他肯定，兩岸交流今天能夠有如此成績，張做了很大努力。

包承柯說，張在任內於九二共識的基礎上推動兩岸交流成果豐碩，包括建立「國台辦與陸委會首長聯繫機制」等，在兩岸共識的框架之內「盡最大可能開展兩岸交流與合作」，這是有目共睹的。他也期待張志軍會長從今能夠繼續推動兩岸交流。

北京資深台商指出，張志軍在兩岸目前官方不通情況下出任海協會長是北京的高招，從大陸觀點來說，若兩岸是和平的，由張志軍來接不一定好；顯見北京人事操作有更細膩的思考，甚至是想借重張志軍經驗，繼續研究並擴大惠台措施，總體反映北京對兩岸關係的前瞻性考慮。

(中國時報)