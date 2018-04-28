美特別301 陸被納優先觀察

2018年04月28日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓27日電 ／華盛頓27日電

美貿易代表署（USTR）公布2018年「特別301報告」，大陸再被列優先觀察名單，這是大陸連續第14年被美列入301優先觀察名單之列。USTR指出，大陸智財權問題需緊急重視，包括美貿易代表萊特海澤在內美貿易代表團下周赴陸，將是雙方討論議題之一。

USTR表示，特別報告旨在確定未充分或有效保護和執行智慧財產權（IP），或以其他方式否認市場准入的貿易夥伴。美貿易代表萊特海澤透過新聞稿指出，報告向美國貿易夥伴發出明確信號─「保護美國人的智財權，是川普政府的首要任務。」

2018年「特別310報告」優先觀察名單12國家為：阿爾及利亞、阿根廷、加拿大、智利、大陸、哥倫比亞、印度、印尼、科威特、俄羅斯、烏克蘭和委內瑞拉。

大陸連14年進優先觀察名單。USTR說，大陸智財權問題須緊急重視，包括大陸強制性技術轉讓做法、智財權執法障礙和有效執行，及包括商業祕密盜竊，網路盜版猖獗和假冒製造的侵權活動。

至於這分「特別310報告」和川普對陸展開的「特別301調查」報告是否有關連？USTR官員表示，特別301調查是美國總統川普2017年指示USTR依據301條款針對大陸展開的調查，特別301報告則是USTR年度報告，但顯然大陸的智財權是長久以來問題，兩者關聯是對大陸傳遞清楚訊息，即美國會考慮以一切可能途徑，因應大陸竊取美國智慧財產權。

美貿易代表萊特海澤擬下周赴陸就美陸雙邊貿易展開談判，今天出爐的特別報告對美陸貿易談判是否有影響？USTR官員說，無法置啄。

(中國時報)