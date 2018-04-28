疑食物中毒民雄豆奶攤遭停業

嘉義豆奶攤民雄店傳出有消費者用餐後疑似食物中毒，嘉義縣衛生局人員前往該店家稽查。（廖素慧翻攝）

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中國時報
／嘉義報導

嘉義豆奶攤民雄店傳出消費者食用餐點及飲料後，陸續有腹痛、腹瀉、發燒等症狀就醫，嘉義縣衛生局因醫院採驗的糞便檢驗出有沙門氏桿菌，27日勒令業者暫停營業；至於中正大學林姓碩士生暴斃前，也食用過此家餐飲，檢警不排除任何可能性，已展開調查。

業者願配合稽查 沒客訴

不過，業者表示，對於衛生局稽查、訪談及勒令暫停營業願意配合，但也表示近日並未接獲任何相關客訴。

嘉義縣衛生局副局長蔡淑真表示，4月23日接獲醫院通報有民眾疑似食物中毒，至今有17人就醫，其中6人住院，共同點是曾食用民雄店含有蛋製品的餐飲，包括法國吐司、蛋餅、豆漿、紅茶、三明治等；而目前已知5人是4月21日上午食用、下午不適，其他就醫者的食用時間點則尚待調查。

縣衛生局表示，因26日嘉義基督教醫院告知就醫者的糞便檢體驗出沙門氏菌，該局27日再度稽查店家食材未離地、環境未達標準等缺失，已責令業者暫停營業，全面進行環境消毒，且必須提出改善計畫，經複查合格才能再營業。

豆奶攤疑涉食物中毒如滾雪球般擴大，嘉義市衛生局也火速稽查全市4家嘉義豆奶攤的環境、工作人員、食材，除了有部分工作人員健檢資料不齊全，並無其他異樣。

嘉基急診部主任黃宗賢表示，22至23日收治的8名患者有4名成人、4名未成年人，年紀最小3歲，患者都曾於19至21日間食用同一家餐飲店的食物，也都有發燒、腹痛、腹瀉等症狀，經抗生素治療後已陸續出院。

醫師籲 蛋製品要熟食

黃宗賢說，從8名患者的糞便檢體化驗出有沙門氏桿菌反應，研判是食物遭汙染引起的細菌性腸炎；沙門氏桿菌較常出現在被糞便汙染的蛋類、奶製類等食物，抵抗力弱、免疫系統不佳者容易因感染沙門氏桿菌而致使病情嚴重，熟食是最佳的預防之道。

中正大學林姓碩士生24日深夜被發現暴斃於宿舍，由於他22日凌晨也曾與同學食用這家豆奶攤的餐飲，27日檢察官會同法醫解剖相驗，家長質疑死因涉及食安疑慮，盼檢警找出真相。

嘉義地檢署發言人林俊良表示，法醫採集內臟器官、血液等檢體送法醫研究所檢驗，待檢驗結果出爐，才能釐清死因。警方也查訪當天與林生一起食用餐點的2名學生，但因食用的餐點不同，2人身體並無異樣。

(中國時報)

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