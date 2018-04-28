端午食安 跨部門把關源頭

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中國時報
／台北報導

端午節將至，粽子是應景食品，為確保食的安全，今年衛福部、環保署、農委會合作，食藥署昨日宣布啟動端午應景食品抽驗，環保署、農委會則藉由化學物質使用及禽畜產品源頭管理，阻止不當化學物質進入農場端，落實食安五環中自源頭把關政策。

應景食品抽驗包括各縣市傳統市場、南北貨商行、市售通路、具實體店面販售業及餐飲業者等；透過地方政府衛生、環保單位聯手執行端午節食品抽驗及輔導訪查專案。食藥署若查有違規即依法究辦，相關產品責令業者立即下架回收，並追查源頭要求確實改善。

環保署化學局則於去年9月公告玫瑰紅B等13種具食安風險化學物質為第4類毒化物，並配合食藥署抽驗工作，加強市場端稽查。另今年2月已預先公告包含可能非法添加於蛋黃、食品及飼料中之蘇丹色素等14種色素，正式公告前並輔導業者「四要」管理觀念，以及宣導風險意識。

環保署針對各重大年節食品源頭管理，持續加強宣導「化工原料四要管理」。無論是已公告為第4類毒化物的玫瑰紅B等13種化學物質，或預定公告中的蘇丹色素等的14種物質，都不是合法食品添加物，而是工業用色素染料。經公告後，業者必須取得核可、申報，並標示禁止用於食品及飼料，不得擅自轉讓，違者將罰新台幣6萬至30萬元。

另外，針對網購端午食品製造業者，食藥署將查核產品責任險投保情形、食品添加物管理、產品標示合法性、食品良好衛生規範準則（GHP）符合性等項目；並對粽子成品抽樣檢驗衛生標準，並查核業者是否符合定型化契約的規定。

(中國時報)

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