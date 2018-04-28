出口佳 首季GDP上修至3.04％

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中國時報
／台北報導

受到全球經濟持續增溫影響，主計總處昨上修今年第1季GDP至3.04%，較上次概估值提高了0.27個百分點，創近3年同季新高；主計總處表示，主要是全球景氣持續復甦，帶動新興科技應用以及半導體、機械的需求熱絡，國內出口成長達6.03%，遠比先前預測的3.93%高出許多，也激勵民間消費的狀況，是首季GDP上修的主因。

除了出口表現佳，主計總處進一步指出，第1季國內就業情勢持續改善、薪資穩健增長，加上股市交易熱絡，國內汽車及手機等高單價商品熱銷，整體零售業、餐飲業營業額分別成長4.74%及4.17%，國人出國人次亦成長7.62％，概估第1季民間消費成長3.02%，對經濟成長貢獻1.7個百分點。

主計總處原本預估今年經濟成長率(GDP)為2.42%，但隨著第1季GDP上修，全年GDP可望進一步調整；學者預估，全年經濟成長率的上修幅度約0.06至0.07個百分點。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，下半年不確定因素增多，第1季GDP為3.04%恐怕是今年的高峰，接下來經濟表現將逐季下滑。

孫明德指出，接下來要觀察的重點是全球金融市場的變化，自台積電法說會展望不如預期、美國公債殖利率提升至3%後，台股近1周跌幅達400多點，股市大幅波動直接衝擊國人的財富效果，若產生連鎖效應，將削弱國人的消費力道，對經濟成長率是隱藏的負面風險。

此外，中美貿易戰、地緣政治風險以及國際油價上漲等，都將影響台灣下半年的經濟走勢；主計總處官員表示，陸美都是台灣重要貿易夥伴，若雙方貿易戰如火如荼展開，確實對台灣影響很大，但對台灣GDP衝擊多大，目前還沒辦法評估。

(中國時報)

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