悠遊聯名卡 7月嗶進沖繩

2018年04月28日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

悠遊聯名卡進軍國際嗶進沖繩！悠遊卡公司董事長林向愷27日宣布，目前已針對日本關西空港及琉球輕軌電車與日方經營公司洽談合作，預計今年7月起民眾到沖繩，就可持悠遊聯名卡搭乘那霸市區單軌電車，還能減少回台後，國外零錢銅板無法兌換的損失。

根據統計，一般悠遊卡加上悠遊聯名卡截至今年3月流通卡數有6366萬張，林向愷昨赴台北市議會工作報告時指出，在多卡競爭下，悠遊卡公司提出差異化策略，積極拓展海外市場。

林向愷說，赴日旅觀光的台灣旅客眾多，日本籌備2020東京奧運也積極推動電子支付，為提供悠遊卡持卡人便利，曾考慮在日本全家便利商店布設刷卡機，但必須投入2億元建置費用，後來評估恐怕不符效益而暫緩。

他指出，考量前往沖繩觀光的台灣旅客相當多，去年就有80萬人次，悠遊卡在通過台灣主管機關核准後，率先與系統較單純的沖繩都市單軌電車（Yui Rail）合作，將悠遊卡應用帶向海外，預計7月起民眾持悠遊聯名卡就可在沖繩搭電車。

不過，林向愷提醒，由於現金加值問題尚待克服，因為民眾出國旅遊多有使用信用卡習慣，加上悠遊聯名卡已發行超過千萬張，初期僅開放悠遊聯名卡在沖繩電車使用，若需求增加會研議擴及一般悠遊卡，減少民眾回台後國外零錢銅板無法兌換的損失。

至於匯率怎麼算？悠遊卡公司說明，將會向銀行取得匯率資料，依實際搭乘的日幣車資，換算台幣後從悠遊卡扣款，但匯率計算的時間點，還要再與銀行討論。

經常到沖繩旅遊的黃姓民眾認為，如果行程都在電車車站周邊，會直接購買1日券或2日券比較划算，除非有優惠才會使用悠遊卡。

(中國時報)