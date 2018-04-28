魏應充逆轉重判 上訴求清白

2018年04月28日 04:10 中國時報 林欣儀 、 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

頂新進口飼料油案，台中高分院27日逆轉將頂新前董座魏應充等4人改判有罪，魏應充被依違反食安法、詐欺共犯72罪，其中35罪判處6年有期徒刑、可易科罰金，另37罪判刑9年、不得易科罰金；頂新律師團對判決結果表示無法接受和十分遺憾，強調將提出上訴。

律師遺憾 將提出上訴

頂新律師余明賢表示，此結果與審判程序中出示的證據落差太大，且一、二審判決結果差異很大，認為法官應是對證據解讀採取不同方向，也受其他案件影響導致。

頂新案，一審將魏應充等人判決無罪，檢方不服提起上訴，卻出現逆轉重判結果。台中高分院行政庭長江德千指出，一審依據的證據是頂新油品檢驗結果符合CNS規定，也就是以「結果論」斷定。二審重點不在頂新出產的油品是否符合檢驗結果，而將重點放在原料，認為其來源缺乏可供人食用的品質，推斷精煉後的油品應也不能供人食用，換言之，就是「源頭論」。

依食安法 4人判重刑

昨天除魏應充被判刑，另頂新集團共犯109罪、需繳交罰款2億5000萬元，並沒收不法所得1億434萬6774元。頂新前總經理常梅峰、代理董事長陳茂嘉也被判處5年6月至6年6月不等，且部分刑度不得易科罰金。越南大幸福公司負責人楊振益判刑7年不得易科罰金、另1年6月得易科罰金。至於一審無罪的屏東廠廠長曾啟明、屏東廠品保組長蔡俊勇維持無罪判決。

合議庭指出，此判決是根據食安法規定，只要原料、食品遭攙偽或假冒，有構成危害之虞就算犯罪，根據越南政府提供的函文，大幸福公司未獲得食品檢驗廠商證書，其出口的油類僅能供飼料油使用、不能供人食用，且其檢驗結果酸價過高、總極性化合物過高、鉛含量不符規定，認定油品欠缺可供人食用的品質。

關鍵 結果論變源頭論

合議庭表示，常梅峰直接與楊振益交易，了解楊販售的油品應不能供人食用；陳茂嘉曾赴越南評估，認為環境、油品品質不合格，卻仍向大幸福買油；至於魏應充則主持糧油事業群決策會議、聽取報告，清楚油品來源及品質，卻仍持續採購，改判4人有罪。

(中國時報)