新聞透視－量刑失公允 非司法正義

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中國時報

頂新油品被控攙偽、假冒，一審將魏應充判處無罪，二審逆轉重判，表面上法官順應民粹，贏得勝利，但逆轉判的理由，不管在事實認定、證據取捨上都有極大的爭議，況且二審量刑上也有失公允，將食安法案件判得比殺人罪更重，罪刑不相當，難謂適法判決。

本案二審法律攻防在於食安法規範處理要件標準為何？是否產生危害人體健康安全才適用，亦或只要「攙偽或假冒」就構成犯罪？雖然最高法院刑事庭前年決議採抽象危險犯之說，只要攙偽就違反食安法，但決議非法律規定，勢必引發爭議。

台中高分院直接援引爭議中的決議，在判決理由開宗明義自行解釋食安法，稱只要有「攙偽或假冒」行為或「添加未經中央主管機關許可之添加物」行為，就構成犯罪，不論是否致生危害人體健康，這樣法律解釋恐違憲。

另審判講證據，然證據取捨，二審幾乎全盤採納檢方證據，卻不論述被告及其律師所提證據可信與否，又為何只相信檢方鑑定人而捨棄辯方專業人士的證詞，這都有判決理由不備之處，未來會是終審法院審酌的爭點。

特別在量刑部分，食安法最重刑度7年，立法用意是基於公共利益的維護，與殺人、強盜侵害個人法益的刑罰不同，違反者應有不同處罰標準，二審就算認定魏應充等人犯罪，也須在量刑上考量罪刑相當或公益或罰金刑提供懲戒，而非民粹式重判，甚至比殺人還重。

頂新油品案一二審出現極大見解歧異，顯然證據取捨確有爭議，未來不管在事實認定，或法律適用，都須再由終審法院審理裁判，屈就特定民意的判決，勢必讓司法天秤傾斜，難以信服。

(中國時報)

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