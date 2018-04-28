勾結山老鼠 雕刻轉賣牟暴利

2018年04月28日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

朱姓男子向山老鼠收購原木，委以雕刻工廠製作，再賣給大陸「土豪」收藏家，轉手獲利數百倍。士林地檢署指揮保七刑警大隊，去年12月間「聞香」在北投一處倉庫查獲共3200多公斤的一級珍貴林木製成的聚寶盆、黃金磚等物，其中有名家蔡明峰雕刻的百萬「發財豬」，總值逾千萬元，全案由檢警偵辦中。

林務局人員表示，台灣特有的扁柏、肖楠、紅檜有濃濃的木材香味，在大陸藝品市場上相當火紅，生立木（原本）每公斤數千元，但經過加工後，變成黃金磚、聚寶盆或是飾品後，傳說可以釋放芬多精，價格可提高數百倍，一隻6公斤的「發財豬」市價超過百萬元。

去年12月間，警方獲報北投區大業路民宅內有濃郁的木材香味，經檢察官親自帶隊，進入屋內赫然發現滿滿的一級珍貴林木都變成四方形的木塊，還有各式各樣雕刻成形的飾品，搬到屋外排滿半個籃球場。

警方循線逮捕56歲朱男，他供稱，何姓男子欠他100萬元，便以生立木、藝品抵債，而他轉手獲利數百倍，其他的藝品則是2012年到2014年在網路上購入。

檢警表示，經過林務局數月時間鑑定，查出朱男持有的確實是台灣特有的一級林木，生長在3000公尺以上的高山，經砍伐得到的，警訊後，依違反森林法函送法辦，並擴大追查幕後的山老鼠集團。

(中國時報)