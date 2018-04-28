馬庭訊續緘默 北檢稱尊重

2018年04月28日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九27日再度為三中案赴台北地檢署開庭，4個小時的庭訊依舊行使緘默權，同時在庭訊後，痛批緘默是法律賦予的權利，北檢竟然舉行記者會對他依法行使緘默權「深表遺憾」；北檢隨後第12度發出新聞稿，內容卻不再批馬，改稱「全然尊重馬前總統行使緘默權」，但還是指馬庭外批評的作法是國民不良的法治示範，酸了馬英九幾句。

台北地檢署調查三中案，為釐清時任國民黨主席的馬英九，有無涉主導賤賣國民黨黨產，本周傳訊馬英九2次，不過，馬英九25日出庭，就因質疑偵查程序的合法性，全程3個半小時庭訊完全緘默。

馬在庭訊後發表聲明表示，只要台北地檢署沒有奉命一定要起訴他，能夠公正、客觀、完整、詳實的檢視所有事證，就會知道他沒有犯罪。當然，如果台北地檢署另有考量，他雖不好戰，但也從不畏戰。

該聲明引發北檢極大反彈，開記者會對馬行使緘默權表示「深感遺憾」，同時強調馬「有義務」做出合理說明，進而批馬「竟不為法律上訴訟防禦權之正當行使，顯對國民做出不良示範」。

馬英九昨再出庭繼續緘默，庭後也聲明，指刑事訴訟法第95條規定「被告得保持緘默」，檢察官在法庭內也有告訴他可以保持緘默，台北地檢署事後卻在法庭外，急著以召開記者會、發布新聞稿的方式誤導國人。

(中國時報)