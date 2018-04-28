醫院女廁偷拍 護理師稱被脅迫

2018年04月28日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北某醫院22歲鄭姓女護理師日前利用手機在醫院內公共廁所內偷拍，男友發現後將影片上傳《爆料公社》，警方26日循線逮人，鄭女供稱，是因一夜情被男網友偷拍裸照，遭對方脅迫幫忙偷拍。鄭女男友27日爆料，影射女友援交，同樣引起網友議論。

根據網友上傳的影片畫面，鄭女穿著護理師制服，踩在馬桶儲水箱上將手機放置到天花板偷拍，放置完成後還再三確認手機會不會掉下來，裝設過程被錄得一清二楚，連自己面貌也全都錄。

永和警分局網路巡邏發現該影片後，26日晚間前往醫院逮人，鄭女坦承放置手機偷拍。警方進一步追問犯案動機，她供稱，日前與男友吵架，上網找男網友一夜情，卻遭男網友拍攝裸照脅迫，在醫院內偷拍，但根本沒錄到任何影像，還因此被對方痛罵。

鄭女說到激動處，向警方透露，「自己裸照早已被男網友散布出去！」由於鄭女僅有對方姓名，警方已根據姓名進一步追查。

警方表示，目前尚未有被害人報案，但偷拍事證明確，訊後先依違反社會秩序維護法將鄭女函送法辦。

鄭女任職的醫院表示，暫保留法律追訴權，將持續清查是否有其他護理師遭偷拍，並將過濾院內所有廁所，確保公眾權益。

另外，鄭女男友昨日繼續在網路中爆料，還影射鄭女有從事援交與被網友包養，文章在網路中引發熱議，有網友替鄭女叫屈，直呼，「她好傻！好天真！把私密照給完全不認識的人。」但也有網友質疑，「鄭女的男友動機不單純！怎麼會將影片上傳網路，為何不直接報警，太沒品！」

(中國時報)