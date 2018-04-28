5歲女童好大膽 養蛇當寵物

蕭忻瑜5歲的女兒「裘比」，膽子和媽媽一樣大，一點都不怕蛇。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導

大多數的人看到蛇都會退避三舍，更遑論養蛇，蕭忻瑜和5歲女兒一起飼養的寵物是一尾名叫「粉粿」的白化星點王蛇，2次走失都令她鼻頭湧上一股酸，難過到吃不下飯，擔心被人看到嚇得把粉粿打死，還好最後都有找回來。

帶著一起去旅行

激發蕭忻瑜對蛇的愛戀是因為男友曾送她一尾青蛇，從此她愛蛇如癡，因為初學養蛇不懂技巧，飼養1個多月牠就上天堂了。

蕭忻瑜說，當粉粿還是幼蛇時，「比小拇指還要細！」現在蛇身已經比大拇指還粗、長約70公分，有可能還會更大，她不顧父母反對養蛇，甚至把蛇當成自己的孩子照顧，旅行也帶著出門，也因此嚇壞了不少人。

粉粿還是小蛇時，被養在玻璃瓶裡，沒有爬出來過，蕭忻瑜說，不知道發生什麼事，突然有天粉粿腰力超好，離家出走不見了，害她急得大哭，深怕爬到外面被鄰居看見，嚇得把牠打死。

夜闖鄰居家 驚魂

約莫10天後，蕭忻瑜找到粉粿，原來是躲在換洗衣物堆裡冬眠，還有一次走失，她忘記把籠子門關起來，有天清晨她在睡夢中被驚醒，不知情的鄰居突然尖叫「有蛇呀！有小蛇就有大蛇！」，趕緊把粉粿帶回家，對於粉粿離家出走嚇到人又是抱歉又是尷尬。

蕭忻瑜的女兒「裘比」，和媽媽一樣不怕蛇，甚至常把粉粿放在手裡撫摸，此外，膽子大的蕭忻瑜還曾養過鬆獅蜥，除了嚇人的寵物，她也陸續收容約60隻貓狗並送養，對動物相當有愛心。

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(中國時報)

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