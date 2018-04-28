正妹訓練師 調教毛孩有一套

曾靖娟為導正認養愛犬「波」的偏差行為，先後到動物之家擔任志工，買書自學，還考上狗狗訓練師。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

曾靖娟4年前在新北市板橋動物之家認養米克斯犬，取名為「波」，年幼的波調皮搗蛋，咬壞家具且不時吠叫擾鄰，她索性到動物之家擔任志工，學習照顧各種毛寶貝，甚至帶著波去上課，終於導正波的調皮行為，曾靖娟後來也考上狗狗訓練師，希望幫助更多毛寶貝融入家庭。

自學當志工 考上證照

曾靖娟回憶，4年前無意間在網路上看到認養米克斯犬的文章，便前往板橋動物之家認養了波，原本以為可以跟波開心扶持，沒想到卻成為夢魘。

狗狗雖然可愛又親人，但因年紀小，對外在的事物非常好奇，平時膽小又調皮搗蛋，一時興起便持續吠叫，傢俱都被牠咬到面目全非，讓她很頭痛。

曾靖娟說，當時一度打算退回，最終還是捨不得，決定到動物之家擔任志工，學習照顧動物之家的毛寶貝，也開始買書自學、上網搜尋相關文章、聽演講，更帶著波一起上不同課程。

狗狗行為漸漸改善，讓她決定去上師資培訓課，取得證照成訓練師，幫助有行為困擾的毛寶貝。

因材施教 增加認養率

曾靖娟說，她相信沒有教不好的毛寶貝，而且「寵」跟「規矩」是可以並存的，只要用對方法因材施教，一定可以改變現在的困境，目前持續在動物之家當志工，希望所有的毛寶貝都能找到屬於自己的幸福。

農業局表示，如果不確定能否飼養毛寶貝，可以到動物之家當志工，陪陪毛寶貝，同時學習照顧及了解毛寶貝，除了能幫助毛寶貝社會化也能增加認養率。

更多寵物趣事 請看翻報APP

(中國時報)

5歲女童好大膽 養蛇當寵物 桃市消防局搜救犬 人氣夯

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。