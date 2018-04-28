正妹訓練師 調教毛孩有一套

2018年04月28日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

曾靖娟4年前在新北市板橋動物之家認養米克斯犬，取名為「波」，年幼的波調皮搗蛋，咬壞家具且不時吠叫擾鄰，她索性到動物之家擔任志工，學習照顧各種毛寶貝，甚至帶著波去上課，終於導正波的調皮行為，曾靖娟後來也考上狗狗訓練師，希望幫助更多毛寶貝融入家庭。

自學當志工 考上證照

曾靖娟回憶，4年前無意間在網路上看到認養米克斯犬的文章，便前往板橋動物之家認養了波，原本以為可以跟波開心扶持，沒想到卻成為夢魘。

狗狗雖然可愛又親人，但因年紀小，對外在的事物非常好奇，平時膽小又調皮搗蛋，一時興起便持續吠叫，傢俱都被牠咬到面目全非，讓她很頭痛。

曾靖娟說，當時一度打算退回，最終還是捨不得，決定到動物之家擔任志工，學習照顧動物之家的毛寶貝，也開始買書自學、上網搜尋相關文章、聽演講，更帶著波一起上不同課程。

狗狗行為漸漸改善，讓她決定去上師資培訓課，取得證照成訓練師，幫助有行為困擾的毛寶貝。

因材施教 增加認養率

曾靖娟說，她相信沒有教不好的毛寶貝，而且「寵」跟「規矩」是可以並存的，只要用對方法因材施教，一定可以改變現在的困境，目前持續在動物之家當志工，希望所有的毛寶貝都能找到屬於自己的幸福。

農業局表示，如果不確定能否飼養毛寶貝，可以到動物之家當志工，陪陪毛寶貝，同時學習照顧及了解毛寶貝，除了能幫助毛寶貝社會化也能增加認養率。

更多寵物趣事 請看翻報APP

(中國時報)