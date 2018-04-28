桃市消防局搜救犬 人氣夯

桃園市搜救犬訓練紮實，曾參與多次任務。（葉臻翻攝）

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中國時報
／桃園報導

人類最好的朋友！西高地白梗犬「波妞」視網膜病變引發白內障，飼主陳雅雪仍視如己出。被棄養的貓咪米多莉曾對人類感到失望，重新在桃園婚紗店找到家。桃園市消防局的搜救犬隊，更記錄領犬員與執勤犬間深厚情誼。

陳雅雪說，隨著波妞年紀愈來愈大，視網膜病變引發白內障，幾乎是看不見。但波妞就像是女兒般，除了出國不能帶出門外，幾乎所有的時間都在一起，甚至連她的女兒都會吃醋。

婚紗店貓 曾遭棄養

貓咪米多莉因外國主人返國遭棄養，一度見到人就是齜牙裂嘴完全不親人，連志工都得戴防咬手套換水、放飯、清貓砂，所幸在桃園愛日婚紗店找到容身處。負責人捷媗說，米多莉逗趣的小習慣、小傲嬌的個性和一點點的欲拒還迎，也許不是最黏膩的店貓，卻是剛剛好的甜度，讓愛貓的客人可以看到她帶著「小腰包」跑來跑去，讓稍微怕貓的客人不會受到壓力。

萌英雄專頁 千人追蹤

桃園市消防局搜救犬隊2015年1月在臉書成立粉絲專頁，吸引近千名粉絲追蹤，替可愛的救難小英雄加油打氣，犬隊今年1月也在Instagram上成立個人頁面，讓更多人看見狗狗們每天與領犬員們的互動，和對人類社會的無私奉獻。

搜救犬隊執勤犬包括德國黑狼犬種，8歲的快樂、5歲的Magu、5歲的Mini和由緝毒犬轉職的3歲金黃色拉不拉多Nara，另有德國狼犬種3歲的訓練犬點點，每天都與領犬員朝夕相處，如膠似漆才能培養出絕佳默契，在出勤時有最佳表現。

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(中國時報)

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