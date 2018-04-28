萌狗醫師駐診 療癒銀髮病號

97歲易阿公因癌末住院，他生前非常期待狗醫師來訪，忍不住伸手觸摸「強尼」。（光田醫院提供）

友善列印
中國時報
／台中報導
市議員張芬郁家中飼養「狗仔」，相處方式像親人。（陳世宗攝）

毛小孩也有療癒力量！狗醫生「強尼」、「費歐娜」定期到光田綜合醫院安寧病房駐診，可愛模樣讓病友、醫護人員樂開懷。受過專業訓練的治療犬「天天」和「魯比」也定期到仁馨樂活園區拜訪長輩，阿公、阿嬤在客廳裡輪流和牠們互動，增添不少歡樂。

今年12歲的魯比，小時候因重病要被安樂死！魯比媽不捨將她帶回照顧，後來奇蹟似痊癒。魯比媽說，魯比康復後，經過訓練擔任治療犬，12年來陪伴許多長輩、小孩、病友，找回幸福的笑容。4歲的天天和弟弟兵兵從幾個月大起就接受治療犬訓練，兩姊弟現在都是專業的治療犬，充滿活力、個性穩定。

安寧病房 歡笑互動

幾位奶奶們因和毛小孩互動經驗不多，原本很緊張都表示，只要在旁觀看就好。當魯比和天天來到身邊，用溫柔的用狗掌搭上輪椅踏板，奶奶還是忍不住主動伸出顫抖的手撫摸、用輔助鏟餵食飼料，開心地互動起來。

漸進引導 長者受用

動物輔療師何佳芸表示，許多長輩可能因為肢體反應動作較慢，或過去沒有養寵物的經驗，所以和「狗醫生」互動較沒有安全感，但只要透過漸進式引導，創造穩定友善的鼓勵環境，受訓過的專業治療犬往往都可令長輩敞開心房，主動加入活動。

流浪毛小孩出身的「強尼」與嗨咖「費歐娜」也受邀到光田醫院安寧病房駐診。護理長沈雅慧發現病友眼睛會跟著狗醫生移動，嘴角總帶著微笑；她說根據台灣狗醫生協會調查，動物輔助治療在長輩與兒童身心靈上有正向影響，未來會持續邀請狗醫生來駐診。

更多寵物趣事 請看翻報APP

(中國時報)

桃市消防局搜救犬 人氣夯 六信高中校鳥 師長每天接送

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。