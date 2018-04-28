萌狗醫師駐診 療癒銀髮病號

2018年04月28日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

市議員張芬郁家中飼養「狗仔」，相處方式像親人。（陳世宗攝）

毛小孩也有療癒力量！狗醫生「強尼」、「費歐娜」定期到光田綜合醫院安寧病房駐診，可愛模樣讓病友、醫護人員樂開懷。受過專業訓練的治療犬「天天」和「魯比」也定期到仁馨樂活園區拜訪長輩，阿公、阿嬤在客廳裡輪流和牠們互動，增添不少歡樂。

今年12歲的魯比，小時候因重病要被安樂死！魯比媽不捨將她帶回照顧，後來奇蹟似痊癒。魯比媽說，魯比康復後，經過訓練擔任治療犬，12年來陪伴許多長輩、小孩、病友，找回幸福的笑容。4歲的天天和弟弟兵兵從幾個月大起就接受治療犬訓練，兩姊弟現在都是專業的治療犬，充滿活力、個性穩定。

安寧病房 歡笑互動

幾位奶奶們因和毛小孩互動經驗不多，原本很緊張都表示，只要在旁觀看就好。當魯比和天天來到身邊，用溫柔的用狗掌搭上輪椅踏板，奶奶還是忍不住主動伸出顫抖的手撫摸、用輔助鏟餵食飼料，開心地互動起來。

漸進引導 長者受用

動物輔療師何佳芸表示，許多長輩可能因為肢體反應動作較慢，或過去沒有養寵物的經驗，所以和「狗醫生」互動較沒有安全感，但只要透過漸進式引導，創造穩定友善的鼓勵環境，受訓過的專業治療犬往往都可令長輩敞開心房，主動加入活動。

流浪毛小孩出身的「強尼」與嗨咖「費歐娜」也受邀到光田醫院安寧病房駐診。護理長沈雅慧發現病友眼睛會跟著狗醫生移動，嘴角總帶著微笑；她說根據台灣狗醫生協會調查，動物輔助治療在長輩與兒童身心靈上有正向影響，未來會持續邀請狗醫生來駐診。

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(中國時報)