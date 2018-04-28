六信高中校鳥 師長每天接送

台南市六信高中校鳥非洲灰鸚鵡小小乖與學生們互動良好。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

台南市六信高中前任校鳥非洲灰鸚鵡「小乖」，模仿能力強，學話活靈活現，深受師生喜愛。但2年前不知去向，全校總動員遍尋無獲後，校方發現另隻走失的非洲灰鸚鵡，經帶回認養並取名為「小小乖」，如今與師生互動良好，還由師長每天接送保護，避免重蹈覆轍。

前校鳥小乖「尚厚話」

2011年3月9日六信高中朝會升旗時，突然飛來1隻非洲灰鸚鵡，身上帶著傷，滿臉驚恐。學生們發揮愛心將牠送醫治療，還無微不至地照顧；期間小乖曾兩度短暫飛離，但最後仍選擇定居六信校園，成為該校的一分子。當時，師生更舉辦命名活動，替牠取名為小乖。

小乖的學習能力強，無論模仿人類或小動物的語言、聲調，全都活靈活現，受到全校師生的喜愛。但也因為「真厚話（台語，多話）」，經常會吹哨或學貓喵喵叫，興致來了還會哼個小曲，對上課造成干擾，校方也為此舉辦過公投決定牠的去留，最後有高達95.1％的師生支持讓小乖留下來。

小小乖剛會說「哈囉」

不幸的是，2年前的某日，小乖突然不見了，師生透過各種管道尋找，但一直沒有小乖的下落，懷疑被人偷走。期間，有校友介紹安南區某國中的校園內飛來1隻非洲灰鸚鵡，校方滿懷希望前往，卻發現並非校鳥小乖；後因該校無法照顧，擁有寵物經營科的六信高中義不容辭帶回認養，並命名為「小小乖」。

目前鳥齡只有3歲的小小乖，雖然不像小乖那麼會說話，但在師生們接力調教下，也學會對人喊「哈囉」、「Bye Bye」等簡單的片語，逐漸顯現出話語的天分。

為避免校鳥再度失竊，六信學務主任宣增華每天下課後就接小小乖回家，上課時再帶回校園。如今小小乖已成為六信師生共同的寵物與同伴，不少學生都希望未來即使畢業後，返校還能與小小乖聊聊天，一起回憶當年的校園生活。

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(中國時報)

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