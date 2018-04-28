小寵物蜜袋鼯、刺蝟惹人憐

2018年04月28日 04:11 中國時報 李義 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

萬丹女孩洪盈甄，5年前不捨姊姊因心愛的寵物鸚鵡死去太難過，自掏腰包買刺蝟送姊姊，盼姊姊將愛轉移到刺蝟身上。（洪盈甄提供）

養過各類寵物資歷逾20年的JOJO黃棓愉，最後情定蜜袋鼯，因為可愛會撒嬌，體積小又方便攜帶，她走到那裡都會帶著心愛的MOMO，一天都不能分離；萬丹女孩洪盈甄從小對飼養寵物有一套，打造寵物基地20餘年，最高紀錄曾同時養6種寵物約50隻，5年前她為讓失去鸚鵡的姊姊轉移注意力，自掏腰包買2隻刺蝟當寵物。

口袋寵物 擄獲人心

黃棓愉3年前在寵物店遇上了蜜袋鼯，不會掉毛，還有如幼狗般的嬌嫩叫聲，彷彿向她撒嬌的惹人憐愛模樣，開始甜蜜旅程。

她的蜜袋鼯MOMO很調皮，夜行性特性，白天總是一副懶洋洋愛睏模樣，夜色降臨時就開始活躍，因為僅約10公分的手掌大小，許多飼主把她直接放入口袋就可以帶出門，上餐廳也不會被發現，而且極黏主人，只會繞著主人身上爬不會影響別人，又被稱為口袋寵物，很快擄獲人心。

照顧兔子 變成專家

27歲的洪盈甄在國小三年級時，就將2對兔子照顧得無微不至、繁衍成40多隻小兔子，親朋好友也會將受傷、需要寄養的小動物，交給她幫忙照顧，最高紀錄曾收養50隻寵物。

洪盈甄在親友的支持下，前後養過兔子、烏龜、貓頭鷹、山豬、鸚鵡、天竺鼠、小雞等，5年前她首次走進寵物店，花2300元買1對刺蝟送給姊姊當生日禮物，希望姊姊能將過世鸚鵡的愛轉移到刺蝟身上。

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(中國時報)