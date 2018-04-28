興隆二區公宅 7月招租

安康市場改建興隆公共住宅一期二區預計6月竣工，北市府計畫7月辦理510戶招租。（北市都發局提供）

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中國時報
／台北報導

安康市場改建興隆公共住宅一期二區預計6月竣工，北市府計畫7月辦理510戶招租，都發局27日公布租金，較先前一區每坪漲50元，以最多戶一房型為例，每月租金增加約800元。都發局表示，租金訂定參考市價訂定，即便相同地段，因開發時間早晚、浮動市價等因素產生差異。

文山區興隆公宅一期二區為地下、地上11及22層建物，3樓以下作為身心障礙者日間服務會所、公辦民營老人日間照顧中心、公辦民營托嬰中心等社福機構，戶外公共空間也是亮點，像是景觀空橋、曬衣平台、農園等設施。

興隆公宅二區總計510戶，房型包含無隔間套房、一房、二房、三房型等，其中16坪一房型共218戶最多，都發局昨公布租金，參考市價每坪600元，市府85折優惠後為510元，以一房型計算，每月租金約9400元，比起一區同房型約貴800元。

都發局長林洲民解釋，興隆公宅二區較鄰近捷運站、道路，市價比起離主幹道較遠的一區高，且兩區相隔3年，一切依照市場機制，並以市價85折訂定租金，同時提供三階段租金補助，每月最少1700元、最多7700元。

興隆公宅二區將比照健康公宅，提供一般戶1成比例共35戶辦理「青年創新回饋計畫」，預計5月公告徵件，其餘將依比例提供安康平宅現住戶、原住民、一般戶申請。

(中國時報)

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