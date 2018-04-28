桃市運動中心收費 沒比雙北俗挨批

2018年04月28日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市首座國民運動中心將在5月4日開幕式並試營運2周，體育局長夏金興強調收費「比雙北便宜」，不過卻遭吐槽，包括市議員萬美玲等多人認為，雙北房價、物價都比桃園貴，桃園收費怎能比照他們。夏金興表示，會與OT廠商再協商，而試營運期間免費政策，議員詹江村認為民眾素質沒這麼高，屆時若是排隊排太久，恐怕就會爆發民怨，因此造成反效果。

包括萬美玲、黃婉如等多人指出，籃球場全場1小時就要收費1000元，學生怎能負擔？目前回饋地區為鄰近7里，議員要求擴大全桃園區回饋，否則會淪為蚊子館。

桃園國民運動中心收費標準游泳池每次100元、體適能中心每小時50元、桌球場每小時100元、羽球場每小時300元、籃球場每小時全場4000元，攀岩每人每小時也要200元。

市議員邱素芬舉例板橋國民運動中心收費，游泳池、體適能等收費與桃園相同，但桌球場桃園每小時收100元，板橋收95元，「看起來沒有便宜」，指桃園體育局喊出比雙北便宜口號，但實際卻不是如此，應該檢討改進。

劉茂群、林政賢、陳美梅等議員表示，籃球場1小時全場收費1000元太貴，不如就到天幕球場打球就好，且只有周邊7里納為回饋金，應該擴大回饋全區區民。

(中國時報)