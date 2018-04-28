桃市運動中心收費 沒比雙北俗挨批

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市首座國民運動中心將在5月4日開幕式並試營運2周，體育局長夏金興強調收費「比雙北便宜」，不過卻遭吐槽，包括市議員萬美玲等多人認為，雙北房價、物價都比桃園貴，桃園收費怎能比照他們。夏金興表示，會與OT廠商再協商，而試營運期間免費政策，議員詹江村認為民眾素質沒這麼高，屆時若是排隊排太久，恐怕就會爆發民怨，因此造成反效果。

包括萬美玲、黃婉如等多人指出，籃球場全場1小時就要收費1000元，學生怎能負擔？目前回饋地區為鄰近7里，議員要求擴大全桃園區回饋，否則會淪為蚊子館。

桃園國民運動中心收費標準游泳池每次100元、體適能中心每小時50元、桌球場每小時100元、羽球場每小時300元、籃球場每小時全場4000元，攀岩每人每小時也要200元。

市議員邱素芬舉例板橋國民運動中心收費，游泳池、體適能等收費與桃園相同，但桌球場桃園每小時收100元，板橋收95元，「看起來沒有便宜」，指桃園體育局喊出比雙北便宜口號，但實際卻不是如此，應該檢討改進。

劉茂群、林政賢、陳美梅等議員表示，籃球場1小時全場收費1000元太貴，不如就到天幕球場打球就好，且只有周邊7里納為回饋金，應該擴大回饋全區區民。

(中國時報)

職人帶路 大啖台北美食老店 台中首例 46年危老核准重建

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。