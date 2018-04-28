大樹龍目社區 一日農夫獲獎

龍目社區近年推動「一日農夫」體驗遊程成功，榮獲首屆金牌農村銅牌獎。（高市農業局提供）

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中國時報
／高雄報導

行政院農委會舉辦首屆全國金牌農村競賽，從全台700多個社區審查後，共22個社區入圍，經激烈複審競爭，高雄大樹區龍目社區以推動「一日農夫」農村旅遊，創造青年回流、活絡在地經濟，獲得評審青睞，榮獲首屆金牌農村銅牌獎。

位於大樹區是鳳梨產地，龍目社區近年配合高市農業局推動「一日農夫」農村遊程，到鳳梨田親採鳳梨、品嘗農家傳統美食對都市遊客深具吸引力，4年來共接待1200團、3萬6000人次，連電影都特地前往取鏡。

晉升「金牌農村」的消息傳回龍目社區，鄉親情緒激昂，龍目里長陳榮清說，這次獲獎是整個社區總動員，大家都希望藉由選拔過程宣傳在地盛產的鳳梨、荔枝及「一日農夫」體驗遊程，盼招來更多遊客，使龍目社區的招牌更閃亮。

農業局長鄭清福指出，「一日農夫」是公部門與社區協力推廣結果，市府初期輔導後均由社區自主接手。

龍目社區志工們善用在地鳳梨名產，成功不依賴政府資源發展社區產業化經營，真正達到活絡農村目標，甚至吸引在地高苑科大、高雄大學、高雄應用科大等學校進駐合作，讓整個社區欣欣向榮。

出身大樹區的高市副市長蔡復進則表示，龍目社區奪獎，他與有榮焉，更相信高雄市各農村皆能夠藉由跨域合作，為農村活絡產業、注入活力。

(中國時報)

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