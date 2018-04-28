鄭優回饋母校 創客教室啟用

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中國時報
／雲林報導

中華電信公司董事長鄭優回饋母校水林鄉中興、水燦林國小、水林國中等3校智慧創客教室27日聯合啟用，將能提升學童資訊能力，創造偏鄉學習前景。此外，北港武德宮也推出購點財神燈等套組，每組捐出200元做公益，人、神都愛心滿滿。

在雲林縣長李進勇和水林鄉長陳怡帆引薦下，鄭優捐助中興與水燦林國小、水林國中3校各300萬元經費，期許以教育為前導促進區域學習均衡，讓智慧創客教室提升學生資訊能力。

雲縣教育處長梁恩嘉指出，創客教室以營造創客環境、規畫多元互動創客課程，激發教師不同的教學策略，培養學生經由實際建造事物的過程培養創造、發明、探索等能力，並透過做中學、動手做進行建構式學習，以深化自主探究與自學的能力。

梁恩嘉進一步說，同時結合時代趨勢，學習如何運用當代網路資源，以程式學習為主導，並透過3D列印機、雷射雕刻機、機器人製作等作為智慧創客的產出，讓學生學習數位創客的基本能力，用以培養高階思考，進而從生活中發現問題，激發創意點子，實際解決生活問題。

副縣長丁彥哲表示，物聯網已是進行式，數位生活不可或缺，從基礎教育培養數位小創客是必要的，期許創客學校與鄰近中小學結盟、資源共享，以雲林縣自造教育中心為師，帶領水林地區進行創客自造運動。

北港武德宮與理財教育平台CMoney理財寶合作，提供CMoney會員透過電子商務平台，購買包含點財神燈補財庫和Q版公仔等1888元公益套組，每套捐200元做公益，今年有6400位投資人共襄盛舉，共捐出128萬元。

(中國時報)

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