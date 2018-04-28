屏東職人町 匠師創意激盪

屏東青年學院打造職人町，期盼挖掘類似明華園、一生只專注一件事的匠師。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

「一個職人一生只專注在一件事」屏東青年學院為挖掘屏東職人，啟動職人町計畫，預計5月將在中北部進行招募，今年9月初就能風光開幕，期待透過平台建立，呈現屏東職人精神。

青年學院執行祕書張劭瀚指出，走入屏東33鄉鎮，其實常可發現不少行業的匠師默默在地方專注自己的領域，類似的職人精神卻因過去缺乏行銷管道，無法被更多人看見。

青年學院於是啟動職人町計畫，利用屏東市林森路昔日的彩虹家園基地，打造3棟、各3層樓的呈現空間，一樓共有8個大小約20坪的店面空間，2、3樓則打算當成靜態工作室，張劭瀚說，店鋪租金1樓每月5000元，2、3樓3000元，「幾乎是鄰近商圈行情的1/3」。

有別於青創聚落，張劭瀚表示，青創聚落像是協助青年從零到一的孵夢計畫，職人町則是從1到100的成功陪伴；平台的建立有另一個用意是希望透過其他業別匠師相互進行創意激盪，也藉此讓外界看到屏東除了農業、觀光以外的可能。

進駐職人町的業別不限，僅規範必須專精在一件事，張劭瀚舉例說，排灣族琉璃珠的工藝師，一生只專注在製造，卻將琉璃珠的美被外界看見；出身屏東的明華園，同樣專注在歌仔戲演出而躍上國際，所以只要擁有職人精神都很歡迎進駐。

(中國時報)

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