為恭醫院雁行專案 病患受惠

2018年04月28日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

為了落實分級醫療，讓大小醫院、診所各司其職，健保署積極推動「雁行專案」，配合電子轉診平台與雲端資訊，讓民眾能獲得最好的醫療照護。為恭醫院是苗栗第1家雁行專案的醫院，結合縣內80家醫療院所成立「雁行照護團隊」，團隊院所醫生可雙向合作，提供病人醫療服務。

健保署副署長李丞華指出，雁行照護團隊互相協助，也能縮短醫院與診所的距離，改變民眾小病就往醫院跑的習慣。健保署也建置「醫療資訊雲端查詢系統」，院所可以透過系統查到病患跨院的用藥、檢查、電腦斷層、X光等影像，減少重複用藥與暴露在輻射劑量的醫療風險，同時節省等待時間。

苗栗頭份市65歲劉女士便是「雁行計畫」的個案，去年11月因上吐下瀉腹痛難耐，以為自己得了腸胃炎，在家人陪同下至診所求診。經醫生初步診斷為胰臟炎及膽結石，並立即開立電子轉診單轉至為恭醫院，做膽囊切除手術，復原後醫生也將劉女士轉回原來的診所繼續追蹤治療，大幅縮短病患的通車時間。

為恭醫院院長陳振文表示，為恭醫院和社區診所緊密合作，不但強化醫病關係，也增加大醫院小診所相互信任，更利於分級醫療的推動。為恭醫院未來繼續扮演雁首角色，帶領照護團隊，以病人為中心給予連續性、完整性的照護。

(中國時報)