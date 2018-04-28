孔蓋新工法 減少道路不平

2018年04月28日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

為有效解決「孔蓋不平」，並兼顧電力、電信等管線檢修，高巿府工務局與台電、中華電信合作推動孔蓋降埋與開孔工法，透過切割路面及孔蓋吊離，施工後再復舊，減少開挖面積及事後修補，大大減少道路不平。

高巿府工務局指出，全巿道路孔蓋多達48萬座，為落實道路平整，與橫向整合養工處、建管處及其他管線單位，從2008年至去年底止，10年來已下地6萬1200座孔蓋，為兼顧民生管線檢修與道路平整，也不斷開創新工法。

現在與台電及中華電信合推的「孔蓋降埋與快速開孔工法」以及「孔蓋微創開孔工法」，就是先將孔蓋下地，等到必須開啟維修時，先將路面進行切割，接著將切割出來的路面及孔蓋吊離，維修完成後，再吊掛回復原位。

兩項新工法因為不必將路面打除，復舊後路面平整度幾乎不受影響，相較傳統孔蓋下地後再開挖，施工上至少可節省1.5小時，開孔費用則僅傳統工法的1/2至1/4，能有效減少騎士為閃躲高低不平孔蓋，發生擦撞摔傷。

除了孔蓋降埋與開孔工法，工務局也進一步參考日本道路孔蓋施工方式，推動孔蓋圓形切割工法，並已陸續在翠華路、凱旋四路、建工路等路段施作，未來將持續藉由新工法，落實路平，及給用路人一個平整的行車環境。

(中國時報)