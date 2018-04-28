孔蓋新工法 減少道路不平

友善列印
中國時報
／高雄報導

為有效解決「孔蓋不平」，並兼顧電力、電信等管線檢修，高巿府工務局與台電、中華電信合作推動孔蓋降埋與開孔工法，透過切割路面及孔蓋吊離，施工後再復舊，減少開挖面積及事後修補，大大減少道路不平。

高巿府工務局指出，全巿道路孔蓋多達48萬座，為落實道路平整，與橫向整合養工處、建管處及其他管線單位，從2008年至去年底止，10年來已下地6萬1200座孔蓋，為兼顧民生管線檢修與道路平整，也不斷開創新工法。

現在與台電及中華電信合推的「孔蓋降埋與快速開孔工法」以及「孔蓋微創開孔工法」，就是先將孔蓋下地，等到必須開啟維修時，先將路面進行切割，接著將切割出來的路面及孔蓋吊離，維修完成後，再吊掛回復原位。

兩項新工法因為不必將路面打除，復舊後路面平整度幾乎不受影響，相較傳統孔蓋下地後再開挖，施工上至少可節省1.5小時，開孔費用則僅傳統工法的1/2至1/4，能有效減少騎士為閃躲高低不平孔蓋，發生擦撞摔傷。

除了孔蓋降埋與開孔工法，工務局也進一步參考日本道路孔蓋施工方式，推動孔蓋圓形切割工法，並已陸續在翠華路、凱旋四路、建工路等路段施作，未來將持續藉由新工法，落實路平，及給用路人一個平整的行車環境。

(中國時報)

亞航美女員工致詞 小英誇講得比… 清潔員巧手 舊衣變手工包

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。