清潔員巧手 舊衣變手工包

擔任資源回收隊員的陳宥妡（張潼攝）

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中國時報
／台北報導
台北市長柯文哲27日出席台北市模範清潔職工表揚大會，頒完獎後與模範勞工一同高歌，獲得滿堂彩。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲27日表揚175位模範清潔職工，其中，擔任資源回收隊員的陳宥妡服務逾16年，去年她在主管鼓勵下，開始利用回收衣物和布料，製作各式小包包，還能拿去再生家具拍賣會上賣，成功創造廢棄物價值，因而獲獎。

175位模範清潔工獲獎

柯文哲在頒獎典禮致詞時提到，研考會每次做市政滿意度調查，環保局都是第一名，這都歸功於基層同仁的辛勞，尤其每年辦完燈節、跨年之後，還要留下來打掃，這些都是對台北的貢獻。他也提到，環保局長劉銘龍為了嘉獎優秀員工，特別大手筆在飯店舉辦表揚大會。

這次獲模範清潔職工表揚的175位，包括清潔隊員、駕駛、技工。其中，陳宥妡從前曾有裁縫工作經驗，加入環保局16年，主要擔任廢家具表面處理、清潔擦拭等工作；但自去年開始，她也將過去的專長與現在的工作結合，成為「化腐朽為神奇的價值創造者」。

陳宥妡創意縫紉受青睞

陳宥妡說，她曾利用表面鑲有珠珠或蕾絲背心，將上半部裁去，製成包包，內裡使用舊桌巾，另外也可以利用牛仔褲頭部分做成外觀青春的手提包，或是利用絲質襯衫加裙子，做成伸縮式小包包。而作品被拿到再生家具拍賣會上販售，意外受民眾喜愛。

(中國時報)

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