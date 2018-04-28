新北防災演習 動員1196人

2018年04月28日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

汛期即將來臨，新北市消防局27日上午在永和區中正橋河濱公園舉辦「災害防救暨防汛演習」，實際模擬演練颱風、火災、地震或各種化學災害，總計動員救災人員1196名，規模歷年最大，市長朱立倫強調，新北已做好防災整備，具有最即時的災害應變能力。

25項操練情境 逼真

消防局表示，這次演習總共規畫了10項演練項目，以及25項操練情境，更參考2015年蘇迪勒颱風造成的災害，梅雨鋒面與強烈颱風先後侵襲，引發重大複合型災害的救災狀況，包括模擬車輛沉入河底，救難船艇、直升機出動等等，以及瓦斯氣爆、毒害現場、土石流、地震，情況逼真、壯觀。

這次總計動員救災人員1196名，80艘各式船艇、141輛救災車輛及3架次航空直升機參與演練，另外，結合國軍及近百位替代役男投入演習，提升救災能量，務求發揮最大戰力。

水域救災演練 壯觀

朱立倫表示，這是近年來最大規模的水域防救災演練，整合所有可能的狀況，尤其瞬間強降雨就會造成嚴重災情，因此，土石流的防災整備以及河川整治都要特別注意。

他強調，面對各種災害，應秉持「發揮二心（企圖心、同理心）落實整備、運用二力迅速應變（協調力、執行力）」，將災前整備與復原重建做好，打造安全、安心、安具的優質三安防災新北市。

值得一提的是，全台唯一、造價逾千萬元的新式指揮車也在演習中亮相。

新北市消防局特搜大隊副大隊長顏一加表示，台南震災發生後，為因應大型災害發生，特別研發指揮車的規格，可同時吊運2個貨櫃，作為指揮艙與器材艙，另可提供救災人員休息、整備的空間。

(中國時報)