浪漫悠油出磺坑 聯結客家文化

中油礦業陳列館與早期纜車，都成為活化歷史文化的重要元素。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導
客委會主委李永得（中）由縣長徐耀昌（右）等人陪同，聽取簡報。（陳慶居攝）

苗栗公館鄉出磺坑擁有自然生態和多元歷史文化，更有世界第二、亞洲第一口油井和油礦文化特色，目前正執行浪漫悠油出磺坑整體空間形塑及客家文學花園計畫，並結合礦業歷史活化，客委會主委李永得與縣長徐耀昌27日邀相關單位研商，盼打造世界遺產潛力新地標。

文學花園為核心串連

文觀局技正謝國昌指出，浪漫悠油出磺坑整體空間形塑計畫初步規畫，是以客家文學花園為核心，透過公車、自行車系統，串連黃金小鎮、打鹿坑、南北寮乃至於汶水老街及大湖聚落。

這項跨域發展，將建置公共服務設施路標、廁所、假日廣場、伯公環境營造、古道修繕、自行車系統、客庄產業輔導等，初估約需1億2400萬經費，規畫案已進入期中報告階段。

有關客家文學花園計畫將分期規畫施工，客委會已核定補助第1期4000餘萬及第2期近1億元經費，第1期細部設計已完成提報客委會審核，預計7月開工。相關工程有水岸景觀平台、池岸賞景棧道、蓮花池、市集廣場、生態水道、停車場及行動咖啡廣場等。

融入生態盼再現風華

未來另將結合文化部推動的出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫，推動世界遺產潛力點，中油同意配合1成經費，待董事會通過即可向文化部申請補助。

李永得聽取各方意見後表示，浪漫台3線是總統蔡英文重要政策，浪漫悠油出磺坑整體空間形塑計畫、客家文學花園是重要一環，希望如期如質完成。

徐耀昌認為，2項計畫融入自然生態環、開採油礦文化與客家遷移歷史，相信可讓出磺坑再現昔日風華。

(中國時報)

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